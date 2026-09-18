Mercados: caen los bonos y acciones argentinas y el riesgo país rozó los 524 puntos

Los inversores continúan digeriendo la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los títulos de deuda y los papeles nacionales operaron con rojos generalizados en Wall Street, mientras que el índice Merval también cerró a la baja.

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Las acciones y bonos argentinos que cotizan en el exterior sufrieron este viernes una marcada rueda de pérdidas, arrastrados por un clima de mayor prudencia global y mientras los mercados terminan de digerir la decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de subir la tasa de interés y anticipar nuevas subas en los próximos meses.

Caída de bonos y suba del riesgo país Con este escenario internacional como telón de fondo, los títulos de deuda argentinos en dólares registraron una baja promedio del 0,7%. Este retroceso empujó al riesgo país —el indicador que elabora el JP Morgan— hasta la zona de los 524 puntos básicos, tras sumar 9 unidades en la jornada y alcanzar su valor más alto desde el pasado 20 de agosto.

El operador financiero Gustavo Ber señaló que los bonos soberanos locales no encuentran actualmente catalizadores firmes para repuntar en el corto plazo, remarcando además que la dinámica alcista de las tasas en dólares en el plano internacional funciona como un piso de rendimiento exigente para toda la deuda emergente.

Wall Street en rojo para los papeles argentinos Por su parte, Wall Street adoptó una postura de marcada cautela tras las subas experimentadas en la víspera. Los papeles de empresas argentinas operaron con fuertes caídas cercanas al 7%.

Al cierre de los mercados, los retrocesos más importantes en el panel de ADRs fueron encabezados por: