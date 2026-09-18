La morosidad de las familias argentinas llegó al 12,9% y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas

La morosidad de los créditos a las familias volvió a aumentar en julio y alcanzó el 12,9%, según el Informe sobre Bancos difundido este viernes por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) . El indicador había sido de 12,8% en junio y de 5,6% un año atrás.

Mercados: caen los bonos y acciones argentinas y el riesgo país rozó los 524 puntos

La mora crece, pero el FMI le bajó el tono: "No es un riesgo significativo" para los bancos

El dato refleja un fuerte deterioro respecto de julio de 2025, cuando la irregularidad de los préstamos destinados a las familias se ubicaba en 5,6% . El informe del BCRA correspondiente a ese mes mostraba además una mora del 3,2% para el conjunto del crédito al sector privado.

En el conjunto del sistema financiero, la irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% , apenas por encima del registro de junio. Entre las empresas, en tanto, la mora alcanzó el 3,6%, frente al 3,5% del mes anterior.

El deterioro se observó en distintas líneas de financiamiento destinadas a los hogares. Los préstamos personales registraron una mora del 16,7%, por encima del 16,4% de junio.

En las tarjetas de crédito , la irregularidad llegó al 12,8%, mientras que los créditos prendarios alcanzaron el 8,1%. En el caso de los préstamos ajustados por UVA , el nivel de mora fue todavía mayor y llegó al 20,3%.

El escenario contrasta con el comportamiento de los indicadores de riesgo futuro. De acuerdo con el BCRA, la probabilidad de default estimada para el crédito total al sector privado bajó al 2,4%, mientras que fue de 3,9% para las familias y de 1,1% para las empresas.

Cayó el crédito en pesos durante julio

El Banco Central explicó que la evolución del índice de morosidad estuvo vinculada tanto con un aumento real de la cartera irregular como con una reducción del saldo real del financiamiento total, que funciona como denominador del indicador.

Durante julio, el saldo real del crédito al sector privado en pesos cayó 0,9%. Los préstamos destinados al consumo tuvieron una baja más pronunciada, del 2,3%, mientras que el financiamiento dirigido a las familias retrocedió 1,1%.

En el conjunto de monedas, el crédito total se redujo 1% durante el mes, aunque acumuló un crecimiento interanual del 4,7%.

El comportamiento fue diferente según el destino. Los préstamos con garantía real, como hipotecarios y prendarios, crecieron 0,5% en términos reales, mientras que las líneas comerciales prácticamente no registraron cambios.

El financiamiento a las empresas aumentó 0,5% real, impulsado principalmente por los créditos destinados a la industria. En cambio, el crédito para consumo cayó 2,3%.

Los hipotecarios sumaron nuevos deudores

Dentro de los préstamos hipotecarios, el BCRA estimó que durante julio se incorporaron 2.527 nuevos deudores al sistema, un 28,4% más que en junio.

En los últimos doce meses, el incremento acumulado fue de casi 33.700 nuevos deudores hipotecarios.

Al mismo tiempo, el crédito al sector privado en moneda extranjera aumentó 0,6% durante julio, principalmente por el comportamiento de las prefinanciaciones a las exportaciones y los documentos.

Bancos públicos ofrecen refinanciaciones

En paralelo al incremento de la mora, algunas entidades públicas reforzaron sus alternativas para clientes que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.

El Banco Nación ofrece refinanciaciones para deudores que se encuentran en Situación 3 o superior. Una de las alternativas está denominada en UVA, con una tasa nominal anual del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. También dispone de una opción en pesos, con una TNA del 25% y plazos de hasta 96 meses para quienes cumplan con los pagos.

El Banco Ciudad, por su parte, redujo al 28% la tasa nominal anual para refinanciar deudas en mora correspondientes a préstamos personales, tarjetas de crédito y microcréditos.

El objetivo de estas líneas es facilitar la regularización de las deudas y reducir el peso de los compromisos financieros sobre los hogares.

El sistema financiero mantiene altos niveles de cobertura

Pese al aumento de la morosidad, el informe del BCRA destacó los niveles de previsiones y capital del sistema financiero, que funcionan como respaldo frente a eventuales pérdidas por créditos incobrables. En informes anteriores, el organismo también había señalado que la cobertura de la cartera irregular se mantenía en niveles elevados.

La evolución de la mora de las familias se convirtió además en un tema de discusión pública, mientras en el Congreso comenzaron a analizarse distintas iniciativas vinculadas con el endeudamiento de los hogares y posibles mecanismos de asistencia y refinanciación.