    • 14 de septiembre de 2026 - 16:19

    COPRE arrancó su segunda ronda con municipios: prevención al detalle, cauces y alerta por El Niño en San Juan

    El operativo de la COPRE busca blindar la provincia ante el fenómeno de El Niño con mesas técnicas focalizadas, limpieza de cauces y articulación fina entre comités locales y áreas clave del Ejecutivo sanjuanino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) puso en marcha su segunda ronda de mesas técnicas con los departamentos de San Juan, pasando de la estrategia macro a la bajada territorial fina.

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    El puntapié inicial reunió en la Dirección de Hidráulica a equipos técnicos y autoridades de Capital, Rivadavia, Ullum y Zonda, junto a áreas clave del Ejecutivo provincial: Hidráulica, Protección Civil, Emergencia y Políticas Alimentarias, Emergencia Sanitaria y OSSE.

    Radiografía de la mesa: comités, cauces y El Niño

    Comités locales activos: Los departamentos expusieron cómo calibraron sus fuerzas vivas y actores comunitarios para mapear recursos, brechas y respuesta rápida.

    Protocolos unificados: Se pulió el encaje entre la fibra fina municipal y los paraguas operativos de la Provincia para evitar superposiciones o baches de mando en una crisis.

    Limpieza de cauces: Hidráulica y los municipios destrabaron el diagnóstico de canales y puntos críticos de escurrimiento.

    Foco en El Niño: Consolidaron el plan de mitigación frente a los coletazos climáticos previstos por el fenómeno en la región.

    El cronograma de mesas técnicas (19 departamentos)

    La metodología de grupos reducidos sigue esta agenda (todas las reuniones a las 14:00 en la Dirección de Hidráulica):

    Aquí tienes el cronograma en formato de lista con viñetas:

    • Lunes 14 de septiembre (14:00 hs): Santa Lucía, Chimbas, Albardón, Caucete (¡Hoy!)
    • Jueves 17 de septiembre (14:00 hs): Rawson, Pocito, Sarmiento
    • Viernes 18 de septiembre (14:00 hs): Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil
    • Lunes 21 de septiembre (14:00 hs): Angaco, San Martín, 9 de Julio, 25 de Mayo

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