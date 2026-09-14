COPRE arrancó su segunda ronda con municipios: prevención al detalle, cauces y alerta por El Niño en San Juan

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) puso en marcha su segunda ronda de mesas técnicas con los departamentos de San Juan, pasando de la estrategia macro a la bajada territorial fina.

Emprendedora del Sol 2026: los municipios ya trabajan en la selección de candidatas

Provincia y municipios avanzan en acciones conjuntas para fortalecer la prevención ante emergencias

El puntapié inicial reunió en la Dirección de Hidráulica a equipos técnicos y autoridades de Capital, Rivadavia, Ullum y Zonda, junto a áreas clave del Ejecutivo provincial: Hidráulica, Protección Civil, Emergencia y Políticas Alimentarias, Emergencia Sanitaria y OSSE.

Comités locales activos: Los departamentos expusieron cómo calibraron sus fuerzas vivas y actores comunitarios para mapear recursos, brechas y respuesta rápida.

Protocolos unificados: Se pulió el encaje entre la fibra fina municipal y los paraguas operativos de la Provincia para evitar superposiciones o baches de mando en una crisis.

Limpieza de cauces: Hidráulica y los municipios destrabaron el diagnóstico de canales y puntos críticos de escurrimiento.

Foco en El Niño: Consolidaron el plan de mitigación frente a los coletazos climáticos previstos por el fenómeno en la región.

El cronograma de mesas técnicas (19 departamentos)

La metodología de grupos reducidos sigue esta agenda (todas las reuniones a las 14:00 en la Dirección de Hidráulica):

Aquí tienes el cronograma en formato de lista con viñetas: