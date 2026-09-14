Descartaron caso sospechoso de sarampión en un bebé de Caucete y recuerdan el calendario de vacunación

Tras dar negativo el estudio a un bebé caucetero, Salud recuerda que la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión se adelanta a los 15 meses para nacidos desde 2026, mientras que los anteriores cierran pauta a los 5 años.

El Ministerio de Salud Pública de San Juan confirmó que dio negativo el estudio de laboratorio realizado a un paciente pediátrico menor de un año del departamento de Caucete, por quien se había activado el protocolo de sospecha de sarampión.

El bebé permanece en buen estado general, con seguimiento médico ambulatorio y con el calendario de vacunación al día según su franja etaria.

Alerta y calendario: el nuevo esquema anti-sarampión A raíz del caso, la cartera sanitaria recordó la modificación vigente en el esquema de inmunización para optimizar la respuesta epidemiológica:

Nueva pauta (desde 2026): La segunda dosis de la vacuna contra el sarampión se aplica a los 15 meses de vida.

Cohortes anteriores: Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 mantendrán el esquema por el cual completan la segunda dosis a los 5 años.