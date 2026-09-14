    • 14 de septiembre de 2026 - 16:30

    Descartaron caso sospechoso de sarampión en un bebé de Caucete y recuerdan el calendario de vacunación

    Tras dar negativo el estudio a un bebé caucetero, Salud recuerda que la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión se adelanta a los 15 meses para nacidos desde 2026, mientras que los anteriores cierran pauta a los 5 años.

    sarampion
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Salud Pública de San Juan confirmó que dio negativo el estudio de laboratorio realizado a un paciente pediátrico menor de un año del departamento de Caucete, por quien se había activado el protocolo de sospecha de sarampión.

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    El bebé permanece en buen estado general, con seguimiento médico ambulatorio y con el calendario de vacunación al día según su franja etaria.

    Alerta y calendario: el nuevo esquema anti-sarampión

    A raíz del caso, la cartera sanitaria recordó la modificación vigente en el esquema de inmunización para optimizar la respuesta epidemiológica:

    Nueva pauta (desde 2026): La segunda dosis de la vacuna contra el sarampión se aplica a los 15 meses de vida.

    Cohortes anteriores: Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 mantendrán el esquema por el cual completan la segunda dosis a los 5 años.

    Acceso: Las dosis son gratuitas y obligatorias, disponibles en la red de vacunatorios de toda la provincia. Recomiendan asistir con el carnet físico o digital.

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