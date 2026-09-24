ANMAT prohibió en todo el país los productos para bajar de peso con retatrutida: qué riesgos advirtió

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves en todo el país los productos para uso humano que declaren contener retatrutide o retatrutida , una sustancia promocionada en internet para adelgazar que todavía se encuentra en etapa de investigación clínica.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 6140/2026 y comprende el uso, comercialización, publicación y distribución de todos los lotes, tamaños y presentaciones. La restricción también alcanza expresamente a las plataformas de venta electrónica y se mantendrá hasta que esos productos cuenten con autorización sanitaria.

La ANMAT precisó que actualmente no existe ninguna especialidad medicinal comercializada en Argentina que contenga retatrutida . La sustancia continúa bajo investigación clínica por sus potenciales efectos, entre otros campos, en pacientes con diabetes tipo 2 y dificultades para controlar la glucemia.

El punto central de la advertencia no es solamente que el compuesto siga siendo experimental. El organismo detectó productos ofrecidos por internet que carecen de registros que permitan acreditar su origen, elaboración y fiscalización , por lo que no puede garantizarse su calidad, seguridad ni eficacia. En esas condiciones, señaló la autoridad sanitaria, su utilización podría representar un riesgo para la salud.

La prohibición no alcanza a los productos utilizados dentro de investigaciones clínicas expresamente autorizadas por ANMAT .

La investigación comenzó por productos vendidos en internet

La medida se originó después de una denuncia recibida por el organismo sobre sitios web que ofrecían productos que aseguraban contener retatrutida. A partir de la investigación, ANMAT verificó que no existían registros sanitarios que permitieran respaldar su elaboración legítima.

La autoridad sanitaria ya había advertido a comienzos de septiembre sobre la venta online y mediante WhatsApp de productos inyectables no autorizados con diferentes péptidos, entre ellos la retatrutida. En aquella oportunidad informó que se desconocían sus fabricantes, composición y condiciones de elaboración.

Además, organismos regulatorios de Brasil y Paraguay emitieron alertas por productos que declaraban contener la misma sustancia, uno de los antecedentes considerados por la ANMAT.

Qué deben tener en cuenta los consumidores

La disposición implica que ningún producto para administración humana que declare contener retatrutida puede venderse legalmente en Argentina en este momento, ya sea en comercios tradicionales, redes sociales, páginas web o plataformas de comercio electrónico.

ANMAT recordó que cualquier medicamento o producto destinado a ser administrado en seres humanos debe contar previamente con la correspondiente autorización sanitaria. En este caso, la restricción permanecerá vigente hasta que existan productos con retatrutida formalmente evaluados y aprobados por el organismo.