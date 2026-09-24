    • 24 de septiembre de 2026 - 11:18

    Viento Zonda: el fenómeno climático de Cuyo, que sacude la vida cotidiana de San Juan y Mendoza

    El viento Zonda golpea a las provincia de San Juan y Mendoza entre abril y septiembre de cada año. Los detalles del fenómeno.

    El viento Zonda: el fenómeno climático de Cuyo, que sacude la vida cotidiana de San Juan y Mendoza

    El viento Zonda: el fenómeno climático de Cuyo, que sacude la vida cotidiana de San Juan y Mendoza

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    VEl viento Zonda es uno de los fenómenos meteorológicos más impactantes y característicos de la región de Cuyo, Argentina (especialmente en San Juan y Mendoza). Se trata de un viento cálido y extremadamente seco que desciende desde la Cordillera de los Andes, transformando el ambiente a su paso.

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    Cuando el Zonda coincide con la floración, la baja humedad y las altas temperaturas deshidratan la flor, que no cuaja y no da fruto.

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    ¿Cómo se origina el viento Zonda? (Efecto Foehn)

    • Ascenso y condensación: Aire húmedo proveniente del Océano Pacífico asciende por las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes (Chile). A medida que sube, el aire se enfría, la humedad se condensa y genera precipitaciones (lluvias o nevadas) en las altas cumbres.

    • Descenso y calentamiento: Al cruzar la cordillera y descender hacia los valles cuyanos (Argentina), el aire —ya seco— se comprime debido al aumento de la presión atmosférica.

    • Aumento de temperatura: Esta compresión adiabática hace que el aire se caliente rápidamente (aproximadamente 1 °C cada 100 metros de descenso), llegando a la superficie con temperaturas elevadas y una humedad relativa extremadamente baja (a menudo inferior al 10%).

    Impacto y Efectos en la Población

    • Condiciones meteorológicas bruscas: Provoca ráfagas intensas de viento, subidas repentinas de la temperatura (superando a veces los 30 °C o 35 °C en pleno invierno o primavera) y visibilidad reducida por el polvo en suspensión.

    • Salud y bienestar ("Efecto Zonda"): La baja humedad y la ionización del aire generan dolor de cabeza, somnolencia, irritabilidad, sequedad en mucosas y ojos, y complicaciones en personas con problemas respiratorios o cardiovasculares.

    • Riesgo de incendios: Debido a la sequedad extrema y las fuertes ráfagas, el riesgo de incendios forestales y urbanos se dispara significativamente.

    • Alteración de actividades: Con frecuencia causa la suspensión de clases, eventos al aire libre y cortes preventivos de energía eléctrica.

    El Fenómeno Posterior: La "Zondada" y el Frente Frío

    Tras el paso del Zonda, suele ingresar de manera abrupta un frente frío del sur, provocando un descenso marcado de la temperatura en pocas horas y cambiando radicalmente las condiciones climáticas.

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