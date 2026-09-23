    • 23 de septiembre de 2026 - 20:52

    Por alerta meteorológica por viento Zonda, la UNSJ suspende las clases presenciales en sus institutos preuniversitarios

    La medida regirá durante toda la jornada del jueves 24 de septiembre. La actividad se mudará a la modalidad no presencial, indicaron.

    Estos son los resultados provisorios del examen de ingreso a los Institutos Preuniversitarios
    Estos son los resultados provisorios del examen de ingreso a los Institutos Preuniversitarios

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó que este jueves 24 de septiembre las actividades académicas de sus institutos preuniversitarios se desarrollarán bajo la modalidad no presencial durante toda la jornada.

    Leé además

    por alerta de viento zonda, suspendieron las clases este jueves en san juan

    Por alerta de viento Zonda, suspendieron las clases este jueves en San Juan
    alerta naranja se viene un violento zonda con rafagas que podrian alcanzar los 90 km/h este jueves

    Alerta naranja se viene un violento Zonda con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h este jueves

    La decisión fue comunicada por la Secretaría Académica de la UNSJ, debido al alerta meteorológica vigente y siguiendo la recomendación de la Dirección de Protección Civil de la Provincia.

    De esta manera, las clases que habitualmente se dictan de manera presencial en los establecimientos preuniversitarios de la UNSJ deberán continuar mediante la modalidad a distancia mientras se mantenga la medida preventiva.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Por el alerta de Zonda, suspenden hoy las clases en tres departamentos de San Juan

    Por el alerta de Zonda, suspenden hoy las clases en tres departamentos de San Juan

    Alerta por viento Zonda.

    Emiten alerta por viento Zonda para este miércoles en San Juan

    Alerta por viento Zonda en San Juan.

    Con alerta por viento Zonda, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 23 de septiembre

    Emiten alerta amarilla por viento Zonda para este jueves en San Juan: la máxima rozará los 35°C

    Emiten un alerta por fuerte viento Zonda para este jueves en San Juan: la máxima rozará los 35°C