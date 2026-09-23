Por alerta meteorológica por viento Zonda, la UNSJ suspende las clases presenciales en sus institutos preuniversitarios

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó que este jueves 24 de septiembre las actividades académicas de sus institutos preuniversitarios se desarrollarán bajo la modalidad no presencial durante toda la jornada.
La medida regirá durante toda la jornada del jueves 24 de septiembre. La actividad se mudará a la modalidad no presencial, indicaron.
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó que este jueves 24 de septiembre las actividades académicas de sus institutos preuniversitarios se desarrollarán bajo la modalidad no presencial durante toda la jornada.
La decisión fue comunicada por la Secretaría Académica de la UNSJ, debido al alerta meteorológica vigente y siguiendo la recomendación de la Dirección de Protección Civil de la Provincia.
De esta manera, las clases que habitualmente se dictan de manera presencial en los establecimientos preuniversitarios de la UNSJ deberán continuar mediante la modalidad a distancia mientras se mantenga la medida preventiva.