Por alerta meteorológica por viento Zonda, la UNSJ suspende las clases presenciales en sus institutos preuniversitarios

La medida regirá durante toda la jornada del jueves 24 de septiembre. La actividad se mudará a la modalidad no presencial, indicaron.

Estos son los resultados provisorios del examen de ingreso a los Institutos Preuniversitarios

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó que este jueves 24 de septiembre las actividades académicas de sus institutos preuniversitarios se desarrollarán bajo la modalidad no presencial durante toda la jornada.

La decisión fue comunicada por la Secretaría Académica de la UNSJ, debido al alerta meteorológica vigente y siguiendo la recomendación de la Dirección de Protección Civil de la Provincia.