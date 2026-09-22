Emiten un alerta por fuerte viento Zonda para este jueves en San Juan: la máxima rozará los 35°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por viento Zonda para San Juan prevista para este jueves 24 de septiembre. Se aguarda una jornada atravesada por ambiente seco, visibilidad reducida por polvo en suspensión y un marcado ascenso de la temperatura en todo el territorio provincial.
De acuerdo con el pronóstico extendido del organismo oficial, las condiciones extremas comenzarán a sentirse desde las primeras horas del día. Se estima una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 35°C a mitad de la tarde, configurando un escenario primaveral atípico.
Ráfagas intensas y humedad en mínimos
El reporte meteorológico precisa que el viento Zonda soplará de manera sostenida a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas intensas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, con posibilidad de picos superiores en áreas precordilleranas y zonas expuestas del Gran San Juan.
Este fenómeno acarreará un brusco descenso en la humedad relativa del ambiente y una reducción de la visibilidad, por lo que se pide circular con máxima cautela en rutas provinciales y nacionales.
Recomendaciones de Protección Civil
Ante la vigencia de la alerta, la Dirección de Protección Civil emitió una serie de medidas de cuidado para la población:
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Evitar la quema de pastizales y basura: Está prohibido por ley. El viento y la baja humedad elevan drásticamente el riesgo de incendios forestales.
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Asegurar elementos en viviendas: Fijar o retirar objetos sueltos de balcones, techos y jardines que puedan volarse (chapas, macetas, carteles).
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Precaución al transitar: Manejar con luces bajas encendidas, mantener distancia prudencial con otros vehículos y evitar estacionar debajo de árboles o cableados eléctricos.
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Cuidado personal: Mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al aire libre y proteger a niños y adultos mayores del aire caliente.
Para el viernes 25 se anticipa el ingreso de un frente frío proveniente del sector Sur, lo que provocará un moderado descenso de la temperatura y el fin del fenómeno Zonda. Ante cualquier emergencia, permanecen habilitadas las líneas 911 y 103 de Protección Civil.