Emiten un alerta por fuerte viento Zonda para este jueves en San Juan: la máxima rozará los 35°C

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas intensas que podrían alcanzar los 50 km/h, marcas térmicas elevadas y muy baja humedad relativa. Protección Civil solicita extremar precauciones.

Emiten alerta amarilla por viento Zonda para este jueves en San Juan: la máxima rozará los 35°C

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por viento Zonda para San Juan prevista para este jueves 24 de septiembre. Se aguarda una jornada atravesada por ambiente seco, visibilidad reducida por polvo en suspensión y un marcado ascenso de la temperatura en todo el territorio provincial.

De acuerdo con el pronóstico extendido del organismo oficial, las condiciones extremas comenzarán a sentirse desde las primeras horas del día. Se estima una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 35°C a mitad de la tarde, configurando un escenario primaveral atípico.

Ráfagas intensas y humedad en mínimos El reporte meteorológico precisa que el viento Zonda soplará de manera sostenida a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas intensas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, con posibilidad de picos superiores en áreas precordilleranas y zonas expuestas del Gran San Juan.

Este fenómeno acarreará un brusco descenso en la humedad relativa del ambiente y una reducción de la visibilidad, por lo que se pide circular con máxima cautela en rutas provinciales y nacionales.

Recomendaciones de Protección Civil Ante la vigencia de la alerta, la Dirección de Protección Civil emitió una serie de medidas de cuidado para la población: