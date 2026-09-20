    • 20 de septiembre de 2026 - 11:30

    El Zonda provocó incendios en varios departamentos y mantiene en alerta a San Juan

    Las fuertes ráfagas causaron cinco focos de fuego en Rivadavia, Jáchal y Caucete, además de caída de ramas en el Gran San Juan. La provincia atraviesa un domingo bajo alerta amarilla del SMN con ráfagas que superarían los 50 kilómetros por hora.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El paso del viento Zonda volvió a poner en jaque a la provincia durante las últimas horas con un saldo de al menos cinco focos de incendio en diversos puntos del territorio sanjuanino y múltiples inconvenientes urbanos. El fenómeno climático obligó a un intenso despliegue de las fuerzas de seguridad y bomberos para controlar el avance de las llamas sobre zonas pobladas.

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    El departamento Jáchal fue el sector que concentró la mayor cantidad de intervenciones operativas, donde se registraron tres incendios de pasturas que afortunadamente lograron ser extinguidos tras un arduo trabajo. Uno de los siniestros se desencadenó durante la noche del sábado en la intersección de calles Eugenio Flores y Chepes, en Tamberías, hasta donde acudieron las unidades de ataque rápido Móvil N°1 y Móvil N°3 de Bomberos Voluntarios San José.

    Poco después, las cuadrillas debieron trasladarse hacia la zona de calle Varas y calle Rojas por un fuego de importantes dimensiones. En ese punto se montó un operativo conjunto entre los voluntarios, el personal del Destacamento N°2 Zona Norte de Bomberos de la Policía de San Juan y camiones cisterna de la Municipalidad de Jáchal para sofocar la amenaza.

    Por su parte, la situación demandó un esfuerzo mayor en Rivadavia, precisamente en la Planta de Tecnología Ambiental. En ese predio se desató un incendio de consideración que afectó un sector con gran acumulación de residuos, transformándose en el único foco que permanece activo en el área de Anchipurac y donde aún trabajan las brigadas. La jornada dejó además episodios de quema de pastizales en Caucete y caída de ramas en arterias de Capital y Santa Lucía.

    Los organismos de emergencia se mantienen en máxima alerta ante el pronóstico para este domingo 20 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por la continuidad del viento Zonda, anticipando ráfagas del sector oeste que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, con una temperatura mínima de 16°C que irá en ascenso a lo largo del día.

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