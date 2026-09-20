Por el fuerte viento Zonda, la Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió la jornada del domingo

La medida abarca a todas las categorías locales debido a la vigencia del alerta amarilla por intensas ráfagas. Los encuentros de Primera A y Divisional B fueron reprogramados para este miércoles 23 de septiembre.

La Liga Sanjuanina de Fútbol resolvió suspender la totalidad de los partidos programados para la jornada de este domingo a raíz de las inclemencias climáticas que afectan a la provincia.

La decisión se tomó de forma preventiva tras el último reporte meteorológico de las 11 horas, según explicaron desde la LSF, el cual confirmó la continuidad del alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento Zonda que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en la tarde.

La postergación alcanza a los encuentros fijados para Primera A, Divisional B, LIFI, Fútbol Femenino e Inferiores. Desde la entidad rectora del fútbol local remarcaron que el objetivo central del cese de actividades es resguardar la integridad física de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes y simpatizantes en los distintos campos de juego.