Unión y Desamparados y un duelo para alquilar balcones en Villa Krause por el Regional Amateur

Unión y Sportivo Desamparados volverán a verse las caras este domingo en un clásico sanjuanino que puede resultar determinante para el futuro de ambos en el Regional Amateur. El partido se disputará desde las 19 en el estadio 12 de Octubre de Villa Krause, por la cuarta fecha de la Zona 6 de la Región Cuyo, y contará únicamente con hinchas del equipo local.

Regional Amateur: se conoció el árbitro para Unión-Desamparados y los precios de las entradas

El encuentro tendrá como árbitro principal a Rubén Ariel Fernández, quien estará acompañado por Juan Rivero y Yazmín Yacante como asistentes. En la primera fecha de la zona, disputada en el Serpentario, ambos equipos igualaron 1-1 en un partido que contó con una multitud. Ahora el contexto es diferente y los dos llegan con la necesidad de sumar. Unión tendrá la chance de ganar y sellar su clasificación gracias al triunfo ante General Belgrano de Media Agua, mientras que Desamparados llega después de cumplir su fecha libre. El Víbora había empatado sus dos presentaciones anteriores, ambas 1-1, frente a Unión y Belgrano.

Durante la semana, Diario de Cuyo dialogó con los entrenadores y ambos dejaron en claro la importancia del duelo . Eduardo “Cachilo” Magallanes, técnico de Unión, se mostró confiado en el presente de su equipo, aunque advirtió que “el fútbol no tiene lógica y todo puede pasar”. Del otro lado, Mauricio Del Cero dejó en claro la postura del conjunto puyutano. El entrenador aseguró que Desamparados irá a Villa Krause en busca de los tres puntos y remarcó una premisa: “Desamparados no puede especular”.

La Zona 6 llega a esta cuarta fecha con Unión como líder con 4 puntos, seguido por Desamparados con 2 y General Belgrano de Media Agua con 1. Este fin de semana, el conjunto de Media Agua tendrá fecha libre, por lo que toda la atención estará concentrada en el choque entre azules y puyutanos.

Para el Azul, una victoria significaría dar un paso prácticamente decisivo hacia la clasificación y quedar muy bien posicionado para terminar primero en el grupo. La localía y el apoyo de su gente serán otros de los factores que intentará aprovechar el equipo de Villa Krause.

Desamparados, en cambio, sabe que una derrota lo dejaría en una situación complicada de cara a la última parte de la fase. Por eso, el equipo dirigido por Del Cero buscará sumar en Villa Krause para llegar con posibilidades concretas a las dos jornadas finales, y mucho más sabiendo que en la última quedará libre.

Es que después de este encuentro, la quinta fecha tendrá a Desamparados recibiendo a General Belgrano en el Serpentario, mientras que Unión quedará libre. En la última jornada, Belgrano será local ante Unión en Media Agua y Sportivo tendrá descanso. Por eso la importancia del choque de hoy.

Cómo será el ingreso al 12 de Octubre

Unión informó el operativo previsto para el partido y los precios de las entradas. Las boleterías estarán habilitadas desde las 17 y desde el club recomendaron a los hinchas llegar con anticipación.

La popular tendrá un valor de $15.000, mientras que la platea para caballeros costará $20.000. Para damas y jubilados, el ingreso a platea será de $15.000 y los niños de entre 6 y 12 años abonarán $10.000.

Los socios de Unión tendrán ingreso gratuito, aunque deberán presentar el carnet y el recibo correspondiente al mes de septiembre.

Con los tres equipos todavía en carrera y apenas tres puntos de diferencia entre el primero y el último, Unión y Desamparados afrontarán un clásico que puede modificar por completo el panorama de la zona. El Azul buscará aprovechar su localía para acercarse a la clasificación, mientras que el Víbora intentará llevarse un resultado que le permita seguir con vida en el Regional Amateur.