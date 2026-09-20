Maratón de Buenos Aires: el keniata Bethwel Kibet Chumba conquistó la victoria en poco más de dos horas

En una jornada histórica que reunió a miles de atletas por la capital, el keniata se quedó con los 42k registrando 2h 08m 22s.

La Ciudad de Buenos Aires albergó una multitudinaria fiesta del atletismo internacional este domingo, escenario en el que el keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró campeón de la Maratón de Buenos Aires tras completar el recorrido de los 42 kilómetros con un tiempo oficial de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos.

Desde el inicio de la prueba, Chumba sostuvo un paso firme en el pelotón de vanguardia para administrar la ventaja por las principales avenidas porteñas y ratificar la vigencia de los atletas africanos en las competencias de gran fondo.

En la representación nacional, el mendocino Ignacio Erario firmó una actuación brillante al coronarse como el mejor atleta argentino de la cita. Con una estrategia de ritmo constante, cruzó la línea de llegada en 2 horas, 16 minutos y 34 segundos, siendo ovacionado en el tramo final por el público presente.