Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes 22 de septiembre

San Juan tendrá este martes 22 de septiembre una jornada fresca por la mañana y más templada durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima prevista es de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 8°C y viento del sector sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. La probabilidad de precipitaciones será de 0%, por lo que no se esperan lluvias en la provincia.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con cielo algo nublado y el ascenso de la temperatura hasta alcanzar los 22°C. El viento rotará al noreste y tendrá una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas previstas.

En tanto, durante la noche el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 17°C. El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Tampoco se prevén precipitaciones durante este período.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.