¿Qué pasó con el Juzgado Federal N°1 en San Juan? El favorito de Mendoza y el 2027 que acelera los pliegos de Mahiques para octubre

La definición del nuevo juez Federal N°1 de San Juan entró en una etapa decisiva. El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, prepara el envío al Senado de un paquete de 20 pliegos y entre ellos estarán los cuatro juzgados federales con competencia electoral que el Gobierno busca cubrir antes de las elecciones de 2027. Uno de esos lugares es el que quedó vacante en el Juzgado Federal N°1 tras la jubilación de Miguel Ángel Gálvez. El nombre que aparece con mayor fuerza es el del mendocino Gonzalo Gassull.

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Según la información que circula en ámbitos judiciales y políticos, la definición de San Juan estaría prácticamente encaminada en favor de Gassull. De concretarse, el actual secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza pasaría a ocupar uno de los juzgados más sensibles del esquema institucional de la provincia, no solamente por su competencia penal federal sino también por su rol como juez electoral.

El escenario coincide con lo que DIARIO DE CUYO viene contando desde hace meses. Gassull quedó bien posicionado dentro de la terna y sumó conexiones en los ámbitos que tienen incidencia sobre la definición. Entre ellas aparece su relación con el ministro Mahiques y el respaldo que, según fuentes de la Justicia Federal mendocina, tendría del camarista Juan Ignacio Pérez Curci.

El Gobierno nacional tiene previsto enviar antes de mediados de octubre una nueva tanda de 20 pliegos al Senado. Cuatro corresponden a juzgados federales de primera instancia con competencia electoral: San Juan, Corrientes, Tucumán y Río Negro. El trámite parlamentario comenzará con el ingreso formal de los candidatos a la Cámara Alta. Luego deberán pasar por la Comisión de Acuerdos y, si obtienen dictamen, llegarán al recinto para su votación.

La urgencia es política. La Cámara Nacional Electoral pidió al Poder Ejecutivo que acelere la cobertura de estas vacantes antes de enero, con el objetivo de evitar que el proceso electoral de 2027 quede sujeto a un esquema de subrogancias definido sobre la marcha. Por eso, el paquete que prepara Mahiques puede ser particularmente relevante para San Juan: si Gassull es efectivamente el elegido por Milei, el mendocino quedará a un paso de convertirse en el titular del juzgado que tendrá una intervención directa en la organización de las elecciones del próximo año.

Gassull integra la terna junto a los sanjuaninos Ezequiel Recio y Gema Guillén. El concurso es el N°486 del Consejo de la Magistratura. En el orden de mérito original, Recio obtuvo 166 puntos y quedó tercero, Guillén alcanzó 165,4 y quedó cuarta, mientras que Gassull sumó 156,1 puntos y ocupó el noveno lugar. Sin embargo, el proceso de selección no terminó en eso.

Tras las entrevistas personales, Gassull logró avanzar hasta integrar la terna que finalmente fue elevada al Poder Ejecutivo. El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó en diciembre de 2024 la terna conformada por Recio, Guillén y Gassull.

Desde entonces, el escenario político alrededor de la designación fue modificándose. En junio, distintas versiones ya señalaban al mendocino como el candidato que reunía mayores posibilidades. Entre los factores mencionados apareció su llegada a Mahiques, el tanteo con el senador Sergio Uñac y el visto bueno de La Libertad Avanza nacional.

El propio Mahiques, consultado por DIARIO DE CUYO durante su visita a San Juan, evitó confirmar que Gassull fuera el favorito, pero dijo conocer a uno de los ternados, aunque negó tener una relación de amistad con él, y señaló que elevaría una recomendación al Presidente antes del envío del pliego al Senado.

Otro elemento que forma parte del recorrido de Gassull es su relación profesional con Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Fuentes de la Justicia Federal mendocina habían señalado que Gassull es el favorito de Pérez Curci para llegar al juzgado sanjuanino. Ambos se conocen desde la etapa en la que compartieron funciones durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires: Pérez Curci fue viceministro de Seguridad y Gassull ocupó el cargo de director provincial de Lucha contra la Trata de Personas.

El vínculo institucional continuó en la Justicia Federal. Gassull se desempeña como secretario de la Cámara Federal de Mendoza y Pérez Curci integra ese mismo tribunal. Documentación oficial del Poder Judicial registra además distintas comisiones institucionales en San Juan realizadas por ambos, entre ellas una visita a los juzgados federales de la provincia en febrero de este año.

Más recientemente, Gassull dirigió el “Manual práctico de la Oficina Judicial”, una obra que sistematiza la experiencia de la Oficina Judicial del Distrito Cuyo. El trabajo fue prologado por Pérez Curci, otro dato que muestra la relación profesional que mantienen dentro de la Justicia Federal de la región.

Cuatro juzgados que miran al 2027

San Juan no es el único distrito donde Mahiques deberá tomar una decisión. En Corrientes, el Gobierno ya tendría encaminado el nombre de Juan Carlos Vallejos. En Tucumán, la terna está integrada por Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella, mientras que en Río Negro la disputa continúa entre Carlos Oneto, Verónica Medina y Ezequiel Andreani.

Los cuatro juzgados tienen una característica que los vuelve especialmente sensibles: además de intervenir en causas federales, tienen a su cargo funciones centrales de la organización electoral, como el control del padrón, el reconocimiento de partidos y autoridades partidarias y la oficialización de listas.