    • 21 de septiembre de 2026 - 14:24

    El CEO de Vicuña firmó con la UOCRA un nuevo convenio general de salarios para la minera

    Ron Hochstein y el secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, sostuvieron suscribieron el acuerdo, tras meses de trabajo conjunto.

    Ron Hochstein y Gerardo Martínez.-

    Ron Hochstein y Gerardo Martínez.-

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    Este lunes, el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, y el secretario General de la UOCRA, Germán Martínez, firmaron un nuevo convenio general de salarios. De acuerdo a fuentes calificadas, la reunión sucedió en Buenos Aires. Las partes venían trabajando en un acuerdo desde hace meses. Podría utilizarse como plafón para negociaciones futuras con otras empresas mineras instaladas en San Juan. Principalmente las relacionadas al cobre.

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    Si bien todavía no trascendieron detalles del convenio, sí hubo trascendidos respecto al cambio más importante. Las fuentes aseguraron que los trabajadores de la construcción pertenecen a las Zona A del Convenio Colectivo de Trabajo y que ahora hubo mejoras. Además, según afirmaron, hubo un mejoramiento en las condiciones de la vida laboral cotidiana del obrero de la construcción en alta montaña. Sobre todo en relación a la comida y el transporte. Cabe aclarar que no interviene en el resto de los trabajadores que están bajo la órbita de AOMA.

    Es un paso más en la relación ya afianzada entre Vicuña y el sindicato que tiene como representante en San Juan al diputado provincial Eduardo Cabello. Semanas atrás anunciaron otro convenio, puntualmente entre la firma minera y la Fundación UOCRA para implementar el programa de capacitación “Entrenamiento Base I, modalidades Oficios y Máquinas Viales”.

    Se trata de una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades técnicas y laborales de personas interesadas en desarrollarse en actividades vinculadas a la construcción, la infraestructura y la minería.

    El programa se enmarca en un convenio de cooperación suscripto entre ambas instituciones y busca contribuir al desarrollo de talento local a través de instancias de formación teórico-prácticas orientadas a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.

    La propuesta contempla capacitaciones en distintas familias de oficios, entre ellas obras civiles y construcción, electricidad e instrumentación, plomería, soldadura, montaje de estructuras metálicas y operación de equipos pesados y maquinaria vial.

    Los cursos comenzarán en octubre próximo. Se dictarán, en un principio, en los departamentos próximos al proyecto Vicuña y estarán organizados en dos modalidades. Por un lado, la formación en oficios, con una carga de 160 horas (dos meses de duración, aproximadamente) y grupos de hasta 25 participantes. Por otro, la capacitación en máquinas viales, con 120 horas de formación y grupos de hasta 15 participantes.

    La Fundación UOCRA aportará su experiencia en formación profesional a través del diseño y ejecución de los cursos, el acompañamiento pedagógico y la certificación de competencias. Además, gestionará la credencial laboral “Soy Constructor” para quienes aprueben las capacitaciones, una herramienta que registra antecedentes formativos y laborales en la industria de la construcción.

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