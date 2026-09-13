CAPRIMSA: dos décadas en defensa de los proveedores mineros

CAPRIMSA nació en 2017 a partir de una necesidad concreta de pequeñas, medianas y grandes empresas vinculadas a la actividad minera de San Juan : dar representación a proveedores que no se sentían contemplados y generar una herramienta propia frente a grandes operadoras y contratistas.

" Si la minería se desarrolla en San Juan, el empresario sanjuanino y nacional tiene que tener la posibilidad real de participar ”, marcó la premisa Fernando Godoy, su dirigente.

Con el tiempo, CAPRIMSA pasó del reclamo a una red empresarial generadora de oportunidades. Hoy nuclea a casi 400 empresas de rubros diversos (construcción, logística, perforación, metalmecánica, salud, tecnología, entre otros).

Su crecimiento trajo hechos clave como la proyección nacional e internacional, participando activamente en la creación de CaFeProMi (Cámara Federal de Proveedores Mineros), integrando la mesa nacional de CAME y creando lazos con actores de Chile.

Godoy subrayó que el asociativismo no busca eliminar la competencia entre socios. La visión central consiste en brindar una plataforma colectiva para defender temas estratégicos comunes, como el Compre sanjuanino y el empleo local, la transparencia en licitaciones, el acceso a financiamiento y la capacitación e infraestructura. Las empresas conservan su independencia, estrategias y clientes, pero colaboran institucionalmente para potenciar al sector en su conjunto.

Frente a proyectos de gran escala como Vicuña, Los Azules y El Pachón, el rol de CAPRIMSA evoluciona hacia una plataforma que destaca la cadena de valor. La próxima etapa exige profesionalización y certificaciones en estándares internacionales como también financiamiento y asociativismo (UTE y consorcios), innovación tecnológica y articulación académica (convenios con la UNSJ).

“CAPRIMSA nació porque había empresas sanjuaninas que necesitaban ser escuchadas. Creció porque entendieron que juntas tenían más fuerza. Hoy nuestro desafío es demostrar que San Juan tiene recursos, profesionales y proveedores capaces de acompañar la minería que viene', sostuvo Godoy.

CAPRIMSA nació porque había empresas sanjuaninas que necesitaban ser escuchadas. Creció porque entendieron que juntas tenían más fuerza CAPRIMSA nació porque había empresas sanjuaninas que necesitaban ser escuchadas. Creció porque entendieron que juntas tenían más fuerza