Apoyo estatal: la provincia impulsa que las pymes se asocien para ganar escala

El asociativismo empresarial aparece como una alternativa cada vez más relevante para que las pymes puedan crecer, sumar capacidades y afrontar proyectos de mayor escala . En San Juan, el Gobierno provincial busca acompañar ese proceso mediante la articulación con cámaras empresarias, nuevas inversiones y herramientas que permitan a las firmas locales desarrollarse y vincularse con otras cuando necesiten ganar capacidad.

Así lo explicó a DIARIO DE CUYO Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios, quien señaló que metalmecánica, logística y servicios aparecen entre los sectores con mayor potencial.

También indicó que la Ley de Desarrollo Minero está en proceso de reglamentación y prevé un registro de empresas proveedoras, que permitirá ordenar el universo de prestadores y establecer porcentajes para proveedores locales, de comunidad y provinciales.

—Hay muchas empresas sanjuaninas que se están desarrollando, sobre todo en servicios a la minería. Hemos acompañado inversiones y vinculado empresas que llegaron de otras provincias con la Unión Industrial. También hay firmas de Santa Fe y del clúster de Berazategui que llegaron a San Juan. Esta oportunidad va a servir para que las empresas locales crezcan y puedan asociarse cuando no tengan capacidad suficiente para cumplir determinados requisitos.

Esta oportunidad va a servir para que las empresas locales crezcan y puedan asociarse cuando no tengan capacidad suficiente para cumplir determinados requisitos Esta oportunidad va a servir para que las empresas locales crezcan y puedan asociarse cuando no tengan capacidad suficiente para cumplir determinados requisitos

—¿El Gobierno impulsa que las pymes se unan?

—Sí. Impulsamos que las empresas locales se desarrollen y apoyamos que se unan a otras para crecer y poder cumplir con los requisitos que exige, por ejemplo, la minería. No hay que tener miedo a asociarse con una empresa de afuera.

—¿Qué sectores tienen mayor potencial?

—La industria metalmecánica vinculada a la minería y las empresas de logística. Hacen falta depósitos para insumos, maquinaria y otros servicios. También trabajamos en parques industriales: con Iglesia para desarrollar uno en ese departamento y en Jáchal con la zona franca y un parque industrial anexo.

—¿Ya hay empresas que se estén radicando?

—Tenemos en el radar alrededor de 20 empresas que se han radicado, entre industriales y de servicios. Además, empresas de la Unión Industrial están conversando con grupos de Santa Fe para hacer trabajos en conjunto.

—¿Qué le diría a una pyme que todavía duda en asociarse?

—Que apueste a la capacitación de recursos humanos, aproveche las herramientas que tiene el Ministerio de Producción y no tenga miedo a asociarse con empresas que le den know-how, conocimiento y experiencia para poder crecer juntas.