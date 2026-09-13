Andes Grape Alliance: de San Juan a la búsqueda de góndolas internacionales

Perfil exportador. Nació en marzo de este año y ya logró la venta de un importante volumen de vino a Singapur.

Unir fuerzas para conquistar góndolas internacionales dejó de ser una opción de nicho para convertirse en una estrategia de supervivencia y crecimiento para empresas de San Juan. En un mercado global de bebidas saturado y altamente competitivo, la clave para las pequeñas y medianas empresas vitivinícolas está en la unión de volúmenes, la diversificación de la oferta y el soporte mutuo sin resignar la soberanía de cada marca.

Es el caso de Andes Grape Alliance, un grupo de gerenciamiento exportador que comenzó a operar en marzo bajo la coordinación de Lucas Tello. Nacido a partir de un programa impulsado por el Ministerio de la Producción, la Fundación del Banco ICBC y la Agencia Prom Argentina, agrupa a siete bodegas sanjuaninas bajo un objetivo claro: acceder a mercados de gran escala que, individualmente, resultarían inalcanzables.

La principal fortaleza de este esquema radica en que permite responder a las altas exigencias de volumen y continuidad que demandan los compradores internacionales, beneficiando tanto a firmas que buscan iniciarse en el comercio exterior como a aquellas que perdieron su regularidad. La estructura opera bajo la figura de consorcio informal, lo que flexibiliza la gestión operativa. Tello negocia en representación del bloque, lo que multiplica las oportunidades de negocios sin obligar a ninguna bodega a arriesgar más de lo que desea.

‘El modelo preserva estrictamente la independencia de cada integrante. Cada empresa decide su participación en los negocios propuestos, ya sea aportando vino o mosto. Si una bodega prefiere abstenerse, la dinámica no se frena y los beneficios se reparten entre quienes asumieron el compromiso, garantizando una libertad operativa indispensable para el empresario pyme’, dijo Tello

La alianza ya cosecha sus primeros frutos: el grupo concretó la venta de vinos a Singapur, demostrando que la escala conjunta abre puertas en destinos lejanos.