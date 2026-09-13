Ingeniería, topografía y metalúrgica: frente común para crecer con respaldo

En el ecosistema productivo de San Juan , las pequeñas y medianas empresas suelen enfrentarse al desafío de la capacidad técnica o la trayectoria exigida para adjudicarse proyectos importantes. Frente a este panorama, el asociativismo surge como una solución transformadora.

Un claro ejemplo es el consorcio entre Donatello Proyect , una joven empresa especializada en ingeniería y topografía, y Servicios Industriales , una firma metalúrgica de vasta trayectoria.

Donatello Proyect nació hace dos años bajo la dirección de Matías Sillero para ofrecer servicios orientados a la construcción. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las pymes emergentes, el camino del desarrollo inicial presentó limitaciones. "Al ser una empresa chica y nueva, nos faltaba 'espalda' para conseguir que nos contrataran en grandes obras", explicó Sillero.

Ese diagnóstico fue el puntapié para buscar una alternativa. En febrero de este año, Donatello Proyect concretó un acuerdo de asociación con Servicios Industriales , la firma de Jesús Sirvente con reconocida experiencia en el sector metalúrgico industrial.

La premisa central del acuerdo radicó en sumar capacidades sin resignar identidad. "Nos asociamos para trabajar juntos, pero sin perder la independencia. Cada empresa mantiene su nombre", destacó Sillero.

La colaboración mutua les permitió cubrir aspectos complementarios clave en la cadena de valor. Donatello Proyect aportó soluciones en el área técnica, con mano de obra calificada y trabajos específicos. Por su parte, Servicios Industriales puso su sólida infraestructura y trayectoria en el sector metalúrgico al servicio de la industria. "Al contar con el apoyo de la empresa de Sirvente, se nos abrió un abanico más amplio de posibilidades. Y, como no todos podemos hacer todo, el trabajo en conjunto es una gran oportunidad de crecimiento para ambas empresas", señaló el empresario.

El trabajo en conjunto es una gran oportunidad de crecimiento para ambas empresas El trabajo en conjunto es una gran oportunidad de crecimiento para ambas empresas

El horizonte económico de San Juan está marcado por la expectativa que genera el inminente boom minero y los megaproyectos de infraestructura asociados. Ante este escenario, la capacidad de respuesta de las empresas locales resulta determinante para garantizar que el impacto socioeconómico permanezca en la región.

Sillero reflexionó sobre el rol clave que juega el asociativismo ante estos grandes desafíos: "Vivimos en una provincia minera, pero donde las pequeñas y medianas empresas no siempre tienen la capacidad individual para poder afrontar los megaproyectos que se avecinan. Esta unión laboral nos fortalece para evitar que sean exclusivamente los capitales extranjeros los que asuman el trabajo en la provincia".