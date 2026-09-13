Protagonistas: el asociativismo bajo la mirada de los actores principales

Para los empresarios sanjuaninos, el asociativismo es una estrategia válida para el crecimiento de la industria local ante los nuevos requerimientos de los mercados internacionales. Referentes de empresas y entidades de San Juan compartieron sus puntos de vista sobre esta forma de trabajo conjunto que se está imponiendo como una tendencia en la provincia.
Daniel Fernández - Presidente de la Cámara Olivícola de San Juan
"La unidad del sector sirve para proteger las políticas de producción y para afrontar la apertura de mercados"
Lucas Tello - Coordinador de Andes Grape Alliance
"La fortaleza del asociativismo es que permite responder a las altas exigencias que demanda el mercado internacional"
Matías Sillero - Propietario de Donatello Proyect
"Creo firmemente que la unión entre empresas es la mejor forma de poder crecer y avanzar en la industria sanjuanina"
Ricardo Ahumada - Miembro de CAPRIMSA (Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros)
"Es necesario que las empresas locales se asocien con otras nacionales para responder a las demandas de la minería que viene"
Cristian González – Presidente de CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas TIC)
"Estamos recibiendo empresas que intentan aportar valor desde Israel, Chile, México, Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe"
Fernando Godoy - Presidente de CAPRIMSA (Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros)
“Tenemos el caso de una metalmecánica chica de San Juan asociada con una grande de Rosario y con resultado positivo”
Lourdes Allis - Presidenta de la Unión Industrial San Juan Joven
"Frente a los proyectos que vienen, asociarnos no es solamente una alternativa, en muchos casos va a ser una necesidad"
Iván Retamar - Vocal de la Unión Industrial de San Juan
"Las empresas no serán absorbidas por monstruos nacionales o internacionales. Es ganar, sobre todo para San Juan"