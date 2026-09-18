Vicuña le puso número a su plan en San Juan: invirtió más de 63 millones de dólares durante 2025 y el 60% de sus proveedores son locales

Vicuña Corp. publicó su primer Reporte de Sostenibilidad , correspondiente a 2025, y puso números al impacto que tuvo el desarrollo de Josemaría y Filo del Sol en San Juan . Según el documento, la compañía distribuyó 63.521.957 de dólares en la provincia durante el año, entre costos del proyecto, salarios, beneficios e impuestos.

El dato surge de un reporte elaborado con referencia a los estándares GRI (Global Reporting Initiative) , que además fue sometido a una revisión externa limitada e independiente. Del total desembolsado en San Juan, 43.529.473 de dólares correspondieron a costos del proyecto , mientras que 17.701.463 millones de dólares fueron destinados a salarios y beneficios . A eso se sumaron 2.291.021 de dólares en impuestos .

Uno de los indicadores centrales para medir el impacto sobre la economía provincial está relacionado con la contratación de bienes y servicios. Vicuña Argentina trabajó en 2025 con 580 proveedores , y el reporte señala que el 60% fueron empresas de San Juan .

Esto significa que alrededor de 348 proveedores sanjuaninos participaron de la cadena de abastecimiento vinculada al proyecto durante el primer año informado por la compañía. El desarrollo de proveedores locales aparece además como uno de los ejes de los programas de inversión social impulsados por Vicuña.

El informe también aporta datos sobre el empleo generado por las empresas contratistas. En total, 2.576 trabajadores fueron empleados por contratistas , de los cuales el 80% eran residentes de San Juan . En paralelo, dentro de la propia estructura de Vicuña en Argentina, el 73% de las personas contratadas residía en la provincia .

Casi 2 millones de dólares para inversión social

Otro de los números destacados por la compañía es el destinado a programas de inversión social. Durante 2025, Vicuña invirtió 1,94 millones de dólares en iniciativas vinculadas con formación y entrenamiento laboral, desarrollo de proveedores y fortalecimiento comunitario.

En San Juan, esos programas alcanzaron a 806 beneficiarios, de los cuales el 58% fueron mujeres. La minera también informó que mantuvo cinco oficinas comunitarias, que durante el año recibieron más de 9.100 consultas, además de desarrollar instancias de diálogo, visitas al proyecto y monitoreos ambientales participativos.

La compañía señaló que estas acciones formaron parte del proceso de construcción de su Enfoque de Sostenibilidad, elaborado durante 2025 para integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones vinculadas con el desarrollo de los proyectos.

El impacto económico de Vicuña en números

A nivel global, Vicuña Corp. distribuyó 318.178.534 de dólares durante 2025. De ese monto, 63,5 millones de dólares tuvieron como destino la provincia de San Juan, donde se encuentran los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

La empresa es una joint venture 50/50 entre BHP y Lundin Mining y fue constituida para desarrollar ambos depósitos, que se extienden entre San Juan y la Región de Atacama, en Chile. De acuerdo con el reporte, la vida útil total estimada del proyecto alcanza 70 años.

Durante 2025, además, Vicuña avanzó con la actualización de sus recursos minerales, permisos ambientales y la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El reporte también detalla que al cierre de 2025 Vicuña Corp. contaba con 415 trabajadores, con una participación femenina del 26%, y registró 5.088,5 horas de capacitación.

En materia ambiental, la compañía informó programas de seguimiento sobre agua superficial y subterránea, aire, ruido, suelo, biodiversidad y criósfera, entre otros componentes. Además, durante el año la Junta Directiva aprobó una Estrategia de Gestión del Agua basada en abastecimiento multifuente, eficiencia, recuperación y reutilización del recurso y prevención de impactos sobre los ecosistemas.

El documento incorpora por primera vez una evaluación de doble materialidad, con la que Vicuña busca identificar tanto los impactos de sus actividades sobre el entorno como aquellos factores de sostenibilidad que pueden tener incidencia sobre el desarrollo del negocio.

Para la compañía, la publicación del informe funciona como una línea de base para medir su desempeño a medida que avancen Josemaría y Filo del Sol. En el caso de San Juan, los números expuestos permiten dimensionar el movimiento económico generado en 2025 y, especialmente, la participación de proveedores y trabajadores locales en una de las principales inversiones mineras que se proyectan para la provincia.