    • 11 de septiembre de 2026 - 17:22

    Vicuña y la Fundación UOCRA se unen para capacitar en oficios y maquinaria vial en San Juan

    Mediante un convenio estratégico, pondrán en marcha un programa de formación técnica destinado a fortalecer la empleabilidad frente al crecimiento de la actividad minera y de infraestructura en los departamentos cercanos al proyecto.

    9aec780c-6e84-4a3e-a36a-eb697e6cd4f7
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de un fuerte impulso al desarrollo de talento local y a las demandas del mercado laboral actual, Vicuña Argentina y la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores firmaron un acuerdo clave para implementar el programa de capacitación “Entrenamiento Base I, modalidades Oficios y Máquinas Viales”.

    Leé además

    El primer tramo adjudicado del Corredor Norte comprende 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca.

    Vicuña: una empresa sanjuanina ganó la licitación del primer tramo del Corredor Norte
    vicuna prepara una campana historica de mas de 55.000 metros de perforacion en filo del sol

    Vicuña prepara una campaña histórica de más de 55.000 metros de perforación en Filo del Sol

    La iniciativa apunta directamente a potenciar las capacidades técnicas de aquellas personas interesadas en insertarse en sectores estratégicos de gran crecimiento, tales como la construcción, la infraestructura y la minería.

    Formación con salida laboral y enfoque regional

    Los cursos comenzarán el próximo mes de octubre y se dictarán, en una primera etapa, en los departamentos próximos al proyecto Vicuña. La propuesta se divide en dos modalidades diseñadas según las exigencias del sector:

    Formación en Oficios: Tendrá una carga horaria de 160 horas (aproximadamente dos meses de duración) y contemplará grupos de hasta 25 participantes. Abarcará áreas muy demandadas como obras civiles y construcción, electricidad e instrumentación, plomería, soldadura y montaje de estructuras metálicas

    Maquinaria Vial: Contará con 120 horas de formación y cupos de hasta 15 participantes, orientada específicamente a la operación de equipos pesados.

    Roles y compromiso institucional

    Para llevar adelante el programa, la Fundación UOCRA aportará su reconocida trayectoria en materia de formación profesional, encargándose del diseño y la ejecución de los trayectos formativos, el acompañamiento pedagógico permanente y la certificación de competencias. Como valor agregado, la entidad gestionará la credencial laboral “Soy Constructor” para todos aquellos alumnos que aprueben las capacitaciones, un documento oficial que registra el historial formativo y laboral en la industria.

    Por su parte, Vicuña —la empresa conjunta (joint venture) conformada por BHP y Lundin Mining para el desarrollo de los proyectos de cobre Josemaría y Filo del Sol en la región— proveerá los espacios físicos para los entrenamientos, el equipamiento necesario para las prácticas de maquinaria vial y el seguimiento general del programa.

    Con esta articulación entre el sector privado y la organización sindical, se busca consolidar un círculo virtuoso que promueva el empleo genuino, fortalezca las capacidades locales y prepare mano de obra altamente calificada para afrontar los desafíos productivos que se avecinan en la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Vicuña proyecta una vida minera de 70 años y una facturación superior a 51.000 millones de dólares durante su primera década de operaciones.

    Vicuña podría aportar casi US$2.000 millones a San Juan en los primeros 10 de sus 70 años

    Proyecto Altar.-

    Altar mostró que tiene una gran cantidad de cobre en una campaña clave para su futuro

    Por Carolina Putelli
    La Cámara Minera de San Juan y el Banco Santander firmaron un acuerdo de colaboración.

    Minería, empleo y proveedores: la Cámara Minera y Banco Santander firman un acuerdo de cooperación

    Por Fabiana Juarez
    los azules se suma a la agenda cultural de san juan con apoyo a tres instituciones emblematicas

    Los Azules se suma a la agenda cultural de San Juan con apoyo a tres instituciones emblemáticas

    Por Redacción Diario de Cuyo