Vicuña y la Fundación UOCRA se unen para capacitar en oficios y maquinaria vial en San Juan

En el marco de un fuerte impulso al desarrollo de talento local y a las demandas del mercado laboral actual, Vicuña Argentina y la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores firmaron un acuerdo clave para implementar el programa de capacitación “Entrenamiento Base I, modalidades Oficios y Máquinas Viales”.

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La iniciativa apunta directamente a potenciar las capacidades técnicas de aquellas personas interesadas en insertarse en sectores estratégicos de gran crecimiento, tales como la construcción, la infraestructura y la minería.

Los cursos comenzarán el próximo mes de octubre y se dictarán, en una primera etapa, en los departamentos próximos al proyecto Vicuña. La propuesta se divide en dos modalidades diseñadas según las exigencias del sector:

Formación en Oficios: Tendrá una carga horaria de 160 horas (aproximadamente dos meses de duración) y contemplará grupos de hasta 25 participantes. Abarcará áreas muy demandadas como obras civiles y construcción, electricidad e instrumentación, plomería, soldadura y montaje de estructuras metálicas

Maquinaria Vial: Contará con 120 horas de formación y cupos de hasta 15 participantes, orientada específicamente a la operación de equipos pesados.

Roles y compromiso institucional

Para llevar adelante el programa, la Fundación UOCRA aportará su reconocida trayectoria en materia de formación profesional, encargándose del diseño y la ejecución de los trayectos formativos, el acompañamiento pedagógico permanente y la certificación de competencias. Como valor agregado, la entidad gestionará la credencial laboral “Soy Constructor” para todos aquellos alumnos que aprueben las capacitaciones, un documento oficial que registra el historial formativo y laboral en la industria.

Por su parte, Vicuña —la empresa conjunta (joint venture) conformada por BHP y Lundin Mining para el desarrollo de los proyectos de cobre Josemaría y Filo del Sol en la región— proveerá los espacios físicos para los entrenamientos, el equipamiento necesario para las prácticas de maquinaria vial y el seguimiento general del programa.

Con esta articulación entre el sector privado y la organización sindical, se busca consolidar un círculo virtuoso que promueva el empleo genuino, fortalezca las capacidades locales y prepare mano de obra altamente calificada para afrontar los desafíos productivos que se avecinan en la provincia.