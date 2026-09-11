Altar mostró que tiene una gran cantidad de cobre en una campaña clave para su futuro

Altar es el último de los gigantes de cobre más avanzados de la provincia que resta por solicitar un RIGI y uno de los elementos que podrían servir para presentarse es la prefactibilidad. Antes de tener todos los datos para el informe económico, mostraron un primer avance de los resultados de la campaña 2025/2026, con buenas noticias sobre su cantidad de cobre.

Javier Robeto, vicepresidente y country manager de Aldebaran Resources, dijo a DIARIO DE CUYO que “lo más importante sin dudas es que muestra una consolidación del sistema Altar principal”. Esto en referencia a que en el proyecto están explorando dos objetivos, uno el que arrojó estos primeros buenos resultados y el área conocida como Altar Este.

La empresa hizo primero un comunicado mostrando datos de seis pozos que realizaron durante la campaña de exploración, que superó los 23.000 metros perforados, y ahí dieron con buenas concentraciones de cobre por encima del 1% en zonas extensas, algunas de más de un kilómetro. Esto muestra que el proyecto tiene un buen tamaño y que además hay buena ley, por encima del promedio de algunos de los pórfidos que se encuentran habitualmente en la provincia.

Robeto remarcó que “estos pozos no son nuevas zonas, sino que estuvimos trabajando en los depósitos ya conocidos, en las zonas de baja densidad de perforación, donde todavía hay recursos inferidos”. Esto significa que la empresa está encontrando datos más seguros sobre el mineral que tiene.

En la exploración hay distintas calificaciones al cálculo de recursos de un proyecto, donde la de recursos inferidos es la de menor seguridad. Al hacer estos muestreos como los que reveló Altar esta semana, pueden pasarlos a la categoría de medidos e indicados, que son los de mayor certeza y permiten avanzar mejor hacia el desarrollo. Es más, para la prefactibilidad necesitan sí o sí que estén en estas últimas dos categorías.

Inicia una primavera activa para Altar

Javier Roberto confirmó que estos primeros resultados de los seis pozos en el área más conocida de Altar serán solo un primer paso. En las próximas semanas esperan poder revelar los datos sobre el resto de la exploración del proyecto, que informarán nuevamente de forma pública para los inversores.

Según dijo, decidieron hacerlo en etapas primero para poder marcar un hito con la información de los intervalos de 1,1 kilómetros de más de 1% de cobre, que es un valor muy positivo, pero también atendiendo a la cantidad de información que tienen que procesar. Es que según explicó, estuvieron trabajando hasta muy avanzado el otoño, con algunos de los sondeos produciéndose en junio, lo que les permitió incorporar más información, pero también generó un cuello de botella en los laboratorios.

A esto se sumó la demanda de otros proyectos y los procesos que podían demorar entre 15 y 17 días llegaron a tomar más de 30. “Todavía tenemos muestras que están en análisis y una vez que toda la información esté lista vamos a poder mostrar el informe de campaña integral”, explicó el jefe de Proyecto Altar.

Tras la publicación de estos datos, el proyecto tiene varios hitos en vista para los próximos meses. En octubre esperan poder publicar la prefactibilidad, que además de dar la información sobre los recursos que tiene el depósito, también permite entender cuál será su valor económico y parte de los procesos productivos.

Altar completó el paso anterior, el informe económico preliminar (PEA) hace relativamente poco, en 2025, cuando mostraron algunos de los datos de cómo podía ser, con una vida útil de 48 años y la posibilidad de una explotación mixta: una parte a cielo abierto y otra subterránea. Con más información de la prefactibilidad algunos de estos planes podrían cambiar.

A su vez, todos estos pasos acercan más al proyecto sanjuanino a la presentación al RIGI. Robeto había explicado que el plan original era solicitar el ingreso antes de mediados de este año, pero que con la extensión del régimen hasta julio de 2027, prefirieron esperar a tener datos más certeros del proyecto para poder pedir los beneficios.