El IPEEM vuelve a poner en concurso el área La Ortiga en Iglesia para exploración y explotación

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras lanzó formalmente la convocatoria para este distrito clave con potencial en oro, cobre y plata. El pliego estará disponible desde este mes y la apertura de antecedentes quedó fijada para noviembre.

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) de San Juan puso nuevamente en el mercado minero el área La Ortiga, ubicada en el departamento Iglesia, con el objetivo de atraer una empresa que desarrolle tareas de exploración y eventualmente avance hacia una etapa de explotación. La convocatoria se formalizó mediante un concurso público de ofertas cuyo Sobre N°1, correspondiente a los antecedentes de los interesados, será abierto el 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el cronograma oficial difundido por el organismo, el Pliego de Bases y Condiciones podrá adquirirse a partir del 22 de septiembre en la sede de la institución, fijándose un valor de US$5.000.

Ubicación estratégica y antecedentes de exploración La Ortiga se emplaza en la alta cordillera iglesiana, específicamente dentro de la Cordillera Frontal y del reconocido distrito minero Valle del Cura, a unos 360 kilómetros de la ciudad capital. El yacimiento se integra a la rica faja metalogénica de El Indio, destacándose por importantes manifestaciones minerales de oro, cobre y plata.

El área cuenta con un extenso historial de trabajos previos que servirán de base para los nuevos inversores. Por allí pasaron compañías de peso internacional y regional: Barrick Exploraciones Argentina operó entre 1995 y 1998, la firma Narrow lo hizo entre 2007 y 2009, mientras que más recientemente, a partir de 2020, el proyecto fue explorado por Minera del Carmen.

Durante esas etapas se ejecutaron tareas de mapeo geológico, geoquímica de superficie, estudios geofísicos aeromagnéticos y aeroradiométricos, además de 7.518 metros de perforaciones distribuidos en 30 sondajes. Asimismo, el IPEEM identificó diversos sectores de alto interés dentro de la propiedad, tales como Morro Escondido, Nido de Águila, Domo Negro, Las Vetas y Cerro Lila.