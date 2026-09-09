El proyecto Hualilán obtuvo por cuarto año consecutivo la certificación de Carbono Neutral y Negativo

El proyecto minero Hualilán, operado por la compañía Golden Mining en la provincia de San Juan, alcanzó un nuevo hito en materia ambiental al obtener por cuarto año consecutivo la certificación internacional del programa 100% Carbono Neutral.

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De acuerdo con el informe oficial difundido este miércoles por la empresa, la medición de la Huella de Gases de Efecto Invernadero determinó que durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, el proyecto generó 1.069,05 toneladas de CO2 equivalente.

El cálculo se llevó a cabo bajo el riguroso estándar internacional GHG Protocol, abarcando tanto las emisiones directas como aquellas vinculadas con proveedores y actividades indirectas de toda la cadena de valor.

Para neutralizar el impacto ambiental de sus operaciones, Golden Mining procedió al retiro de 1.070 toneladas de CO2e —una cifra levemente superior a las emisiones registradas— mediante la adquisición de bonos verdes destinados a respaldar proyectos de reforestación e iniciativas ecológicas.

Este excedente en la mitigación permitió que Hualilán obtuviera adicionalmente la categoría de Carbono Negativo, consolidando una política de gestión ambiental orientada a compatibilizar el desarrollo productivo con la acción climática.

Al respecto, la presidenta de Golden Mining, Sonia Delgado, destacó que sostener este reconocimiento internacional durante cuatro años consecutivos refleja el compromiso sostenido de la compañía con la transición energética y las buenas prácticas en la industria minera.

Estándares globales de sostenibilidad

Además del cálculo de huella bajo el protocolo global, el proceso de verificación y reporte incorporó normativas internacionales avanzadas en materia de sostenibilidad y debida diligencia corporativa, tales como NIIF S2, CSRD y NIS.

Desde la operadora remarcaron que este nuevo certificado ratifica el respaldo a la estrategia ambiental que se lleva adelante en Hualilán, mientras el proyecto continúa avanzando con paso firme dentro del escenario minero sanjuanino y global.