    • 10 de septiembre de 2026 - 18:23

    Vicuña prepara una campaña histórica de más de 55.000 metros de perforación en Filo del Sol

    Con una inversión enfocada en el depósito Filo del Sol, la compañía Vicuña pondrá en marcha un programa de aproximadamente 55.500 metros de perforación diamantina para la temporada 2026-2027 en la alta cordillera, una vez que las condiciones climáticas permitan retomar plenamente las tareas en la zona.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A la espera de que las condiciones climáticas en la alta cordillera permitan retomar plenamente las actividades de terreno, la compañía Vicuña pondrá en marcha un ambicioso programa de exploración intensiva. Durante la temporada 2026-2027, el proyecto ejecutará aproximadamente 55.500 metros de perforación diamantina, concentrando sus esfuerzos principales en el yacimiento Filo del Sol.

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    Esta nueva etapa tiene como objetivo central continuar ampliando el conocimiento geológico del depósito y generar información técnica clave para respaldar el avance de las ingenierías del proyecto integrado minero.

    Una operación extrema entre los 4.500 y 5.500 metros de altura

    Las labores se llevarán a cabo en la zona cordillerana ubicada entre la Argentina y Chile, a altitudes extremas que oscilan entre los 4.500 y 5.500 metros sobre el nivel del mar. Para cumplir con la hoja de ruta, el plan prevé operar con hasta ocho equipos de perforación en simultáneo.

    Dada la complejidad del terreno, el programa contempla la ejecución de pozos que podrían superar los 1.500 metros de profundidad, un desafío logístico y técnico que demanda equipamiento de altísima capacidad, precisión en el control de la desviación del barreno y una óptima recuperación del testigo geológico.

    Tras un riguroso proceso licitatorio competitivo —que evaluó estándares técnicos, comerciales, de seguridad, salud ocupacional, sustentabilidad y desarrollo local—, Vicuña seleccionó a las firmas Boart Longyear Argentina y HyTech Griffith Drilling Argentina para llevar adelante la ejecución de las tareas en la alta montaña.

    Esta campaña de exploración dará continuidad al trabajo sistemático que el distrito minero viene desarrollando en la cordillera de los Andes, incorporando datos de vanguardia para afinar la definición técnica y económica del yacimiento.

    Sobre el distrito Vicuña

    Vicuña Corp. opera como una empresa conjunta (joint venture) conformada por los gigantes mineros BHP y Lundin Mining. La compañía articula el desarrollo de dos activos estratégicos de clase mundial: el proyecto de cobre Josemaría (ubicado íntegramente en la provincia de San Juan, Argentina) y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol (emplazado de manera binacional entre San Juan y la Región de Atacama, en Chile).

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