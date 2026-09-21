Durante el Día del Estudiante funciona con normalidad el Boleto Escolar Gratuito en San Juan

El beneficio estará vigente durante este lunes 21 de septiembre, aunque se mantienen las franjas horarias habituales vinculadas al horario de cursado de los estudiantes.

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El Boleto Escolar Gratuito funcionará con normalidad este lunes 21 de septiembre en San Juan, según informó el Ministerio de Gobierno. El beneficio se mantendrá bajo las mismas condiciones de uso establecidas para los días hábiles durante el período de clases.

Desde la cartera provincial aclararon que el boleto cuenta con franjas horarias específicas, determinadas en función del horario habitual de cursado de cada estudiante. Esas condiciones continuarán vigentes durante la jornada.

De esta manera, los estudiantes podrán utilizar el beneficio para trasladarse este lunes, respetando los horarios establecidos para el cursado habitual de lunes a viernes.