Durante el Día del Estudiante funciona con normalidad el Boleto Escolar Gratuito en San Juan

El Boleto Escolar Gratuito funcionará con normalidad este lunes 21 de septiembre en San Juan, según informó el Ministerio de Gobierno. El beneficio se mantendrá bajo las mismas condiciones de uso establecidas para los días hábiles durante el período de clases.
Desde la cartera provincial aclararon que el boleto cuenta con franjas horarias específicas, determinadas en función del horario habitual de cursado de cada estudiante. Esas condiciones continuarán vigentes durante la jornada.
De esta manera, los estudiantes podrán utilizar el beneficio para trasladarse este lunes, respetando los horarios establecidos para el cursado habitual de lunes a viernes.
La aclaración busca despejar dudas respecto del funcionamiento del sistema durante una jornada particular del calendario, y ratifica que el Boleto Escolar Gratuito no tendrá modificaciones en sus condiciones habituales de utilización.