Chimbas celebra la primavera por adelantado: desde shows en vivo hasta un maratón en el parque

El municipio de Chimbas alista los últimos detalles para lo que será uno de los festejos más esperados del año: Juventudes en Primavera. La propuesta busca reunir a jóvenes, estudiantes y familias del departamento para celebrar el inicio de la nueva estación y el Día del Estudiante en un entorno de encuentro, recreación y entretenimiento.
La cita está programada para este viernes 18 de septiembre, a partir de las 12, en las instalaciones del predio del Parque de Chimbas. La entrada será libre y gratuita, garantizando el acceso de todos los vecinos que deseen sumarse a la jornada.
Maratón Primavera 2K y deportes en Chimbas
Uno de los atractivos centrales de la jornada será la Maratón Primavera, una competencia recreativa de 2 kilómetros pensada para fomentar la actividad física y el deporte entre los jóvenes.
Quienes deseen formar parte de la carrera deberán completar de manera previa el formulario de inscripción digital a través del siguiente enlace: forms.gle/CSyTHLgjJWntHuwHA.
Música, juegos y gastronomía
El evento contará con un amplio abanico de actividades recreativas diseñadas para compartir en grupo de amigos y en familia: