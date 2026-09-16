    • 16 de septiembre de 2026 - 11:29

    Chimbas celebra la primavera por adelantado: desde shows en vivo hasta un maratón en el parque

    Este viernes 18 de septiembre, se realizarán los festejos del Día de la Primavera, organizados por el municipio de Chimbas.

    Este viernes 18 de septiembre, Chimbas celebra la llegada de la primavera.

    Este viernes 18 de septiembre, Chimbas celebra la llegada de la primavera.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Chimbas alista los últimos detalles para lo que será uno de los festejos más esperados del año: Juventudes en Primavera. La propuesta busca reunir a jóvenes, estudiantes y familias del departamento para celebrar el inicio de la nueva estación y el Día del Estudiante en un entorno de encuentro, recreación y entretenimiento.

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    La cita está programada para este viernes 18 de septiembre, a partir de las 12, en las instalaciones del predio del Parque de Chimbas. La entrada será libre y gratuita, garantizando el acceso de todos los vecinos que deseen sumarse a la jornada.

    Maratón Primavera 2K y deportes en Chimbas

    Uno de los atractivos centrales de la jornada será la Maratón Primavera, una competencia recreativa de 2 kilómetros pensada para fomentar la actividad física y el deporte entre los jóvenes.

    Quienes deseen formar parte de la carrera deberán completar de manera previa el formulario de inscripción digital a través del siguiente enlace: forms.gle/CSyTHLgjJWntHuwHA.

    Música, juegos y gastronomía

    El evento contará con un amplio abanico de actividades recreativas diseñadas para compartir en grupo de amigos y en familia:

    • Música y show: presentación de artistas en vivo durante toda la tarde.
    • Juegos de mesa y recreación: zonas destinadas a torneos y partidas de metegol, pool y truco.
    • Gastronomía: sector de food trucks con variadas opciones de comidas y bebidas.
    • Premios: sorteos con sorpresas para los asistentes.

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