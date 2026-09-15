    • 15 de septiembre de 2026 - 18:03

    Crimen de Gonzalo Martín Quinteros en Chimbas: ahora investigan a la novia, una chica de 16 años, como autora del disparo

    La investigación dejó atrás la hipótesis de un ataque de tres encapuchados. La autopsia y nuevos testimonios llevaron a los pesquisas hacia una joven de 16 años que estaba en la vivienda cuando ocurrió el disparo.

    El legajo tuvo un primer relato que no coincidía con la reconstrucción de los hechos.&nbsp;

    El legajo tuvo un primer relato que no coincidía con la reconstrucción de los hechos. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por la muerte de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, ocurrida en una vivienda de la Villa 1° de Mayo, en Chimbas, tomó este martes una dirección inesperada. Una adolescente de 16 años, que se encontraba dentro de la casa cuando el joven recibió el disparo que terminó con su vida, quedó en el centro de la pesquisa. Se trata de la novia de la víctima.

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    El nuevo escenario comenzó a tomar forma después de que los investigadores recibieran información clave del protocolo de autopsia. Los especialistas determinaron que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello derecho, además de aportar elementos vinculados con la distancia y la trayectoria del disparo.

    Esos datos hicieron que los investigadores revisaran declaraciones que habían sido incorporadas durante las primeras horas del expediente. A partir de nuevas entrevistas comenzaron a aparecer contradicciones con el relato que había colocado a tres hombres encapuchados como responsables de un supuesto ataque a la vivienda.

    La versión había cobrado fuerza por un contexto previo de amenazas. Según surgió de la investigación, Quinteros Olmos habría recibido intimidaciones mediante Facebook y durante esa misma mañana se había presentado una denuncia por extorsión. El temor a que esas amenazas se concretaran incluso habría llevado a que algunos de sus amigos y su novia, que estaban en la casa, tuvieran armas.

    Sin embargo, el avance de las pericias llevó a los pesquisas de la UFI Delitos Especiales a concentrarse en lo que ocurrió entre las personas que estaban dentro del domicilio.

    Ahora resta establecer una cuestión central: si el arma fue accionada deliberadamente o si el disparo se produjo de manera accidental. La investigación todavía no determinó cuál de esas posibilidades se corresponde con lo ocurrido y tampoco existe, por ahora, una conclusión judicial sobre la responsabilidad de la adolescente.

    Al tratarse de una menor de edad, intervino la Justicia de Menores. El juez Jorge Toro deberá avanzar con las actuaciones correspondientes mientras los investigadores continúan reuniendo elementos para reconstruir la secuencia exacta. El fiscal coordinador, Roberto Ginsberg, tomó la decisión de declarar la incompetencia de la UFI Delitos Especiales, tras la revelación de la nueva teoría del caso.

    De esta manera, el expediente que comenzó con la búsqueda de supuestos atacantes externos ahora tiene como principal línea de investigación lo sucedido dentro de la propia vivienda. Las pericias y los testimonios serán determinantes para establecer cómo se produjo el disparo que terminó con la vida de Quinteros Olmos.

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