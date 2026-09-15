Parte médico de la policía baleada: La bebé está fuera de riesgo y evalúan la extracción de la bala

La agente Mariana Sol Jofré continúa internada en terapia intensiva con evolución favorable. Su bebé se encuentra fuera de riesgo, mientras los médicos analizan los pasos a seguir para extraer el proyectil alojado de manera superficial en el glúteo.

La familia de Mariana Sol Jofré (29) la agente que cursa un embarazo de seis meses, brindó una actualización alentadora sobre su estado de salud general, despejando dudas y aportando detalles impactantes sobre el recorrido de la bala.

En diálogo con este medio, allegados a la uniformada confirmaron que el último parte médico arrojó resultados favorables. Actualmente, la joven permanece internada en el área de terapia intensiva, bajo un estricto monitoreo médico para asegurar su estabilidad.

Alivio por el embarazo y estudios de alta complejidad Uno de los mayores temores desde el momento del hecho giraba en torno a la criatura en gestación. Afortunadamente, los facultativos confirmaron que la bebé se encuentra completamente fuera de riesgo, un dato que trajo un enorme alivio al entorno familiar.

En las últimas horas, a Jofré se le practicaron diversos estudios médicos de alta complejidad. Como saldo de estos chequeos, se constató que el proyectil se encuentra alojado actualmente en la zona del glúteo de manera superficial. Ante este panorama, los especialistas médicas evalúan por estos momentos la conveniencia y el momento oportuno para proceder a su extracción quirúrgica.

El milagro médico: "Por milímetros no tocó la médula" Sin dudas, uno de los aspectos que más conmocionó tanto a los profesionales de la salud como a la familia fue la trayectoria imprevisible que tuvo el disparo.