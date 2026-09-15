    • 15 de septiembre de 2026 - 16:33

    Parte médico de la policía baleada: La bebé está fuera de riesgo y evalúan la extracción de la bala

    La agente Mariana Sol Jofré continúa internada en terapia intensiva con evolución favorable. Su bebé se encuentra fuera de riesgo, mientras los médicos analizan los pasos a seguir para extraer el proyectil alojado de manera superficial en el glúteo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La familia de Mariana Sol Jofré (29) la agente que cursa un embarazo de seis meses, brindó una actualización alentadora sobre su estado de salud general, despejando dudas y aportando detalles impactantes sobre el recorrido de la bala.

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    En diálogo con este medio, allegados a la uniformada confirmaron que el último parte médico arrojó resultados favorables. Actualmente, la joven permanece internada en el área de terapia intensiva, bajo un estricto monitoreo médico para asegurar su estabilidad.

    Alivio por el embarazo y estudios de alta complejidad

    Uno de los mayores temores desde el momento del hecho giraba en torno a la criatura en gestación. Afortunadamente, los facultativos confirmaron que la bebé se encuentra completamente fuera de riesgo, un dato que trajo un enorme alivio al entorno familiar.

    En las últimas horas, a Jofré se le practicaron diversos estudios médicos de alta complejidad. Como saldo de estos chequeos, se constató que el proyectil se encuentra alojado actualmente en la zona del glúteo de manera superficial. Ante este panorama, los especialistas médicas evalúan por estos momentos la conveniencia y el momento oportuno para proceder a su extracción quirúrgica.

    El milagro médico: "Por milímetros no tocó la médula"

    Sin dudas, uno de los aspectos que más conmocionó tanto a los profesionales de la salud como a la familia fue la trayectoria imprevisible que tuvo el disparo.

    Según explicaron los allegados de la agente, los médicos no se explican el recorrido que hizo el proyectil, ya que por milímetros no rozó la cuarta vértebra ni la médula espinal. Para los especialistas, la evitación de una lesión medular grave rozó prácticamente lo milagroso, dadas las circunstancias del impacto en la espalda.

    Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer las responsabilidades y las fallas de seguridad que derivaron en el disparo dentro de la dependencia policial, la familia se mantiene firme aguardando los próximos informes médicos que definirán los pasos a seguir en la recuperación de la joven agente.

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