    • 22 de septiembre de 2026 - 07:57

    Cuatro cocineros y siete platos: así es la segunda edición del Festival del Alcaucil Criollo

    Un menú a puro alcaucil, vino y la historia de un productor de Pocito: así es la segunda edición del festival de Mesa Uno.

    Mesa Uno, en Mitre 494 oeste, vuelve a abrir sus puertas para una nueva edición del Festival del Alcaucil Criollo.

    Mesa Uno, en Mitre 494 oeste, vuelve a abrir sus puertas para una nueva edición del Festival del Alcaucil Criollo.

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    Por Lara Carrascosa

    San Juan vuelve a tener su Festival del Alcaucil Criollo. El restaurante Mesa Uno, que dirige el cocinero Alfredo Morales, realizará el próximo 26 de septiembre, desde las 19, la segunda edición de esta propuesta gastronómica dedicada por completo al alcaucil. El encuentro se hará en el local de calle Mitre 494 oeste, en Capital.

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    Un festival que nació de un problema de mercado

    La iniciativa surgió en 2025, cuando Morales conoció a José Manuel Canchalosi, conocido como Pepe, productor de alcaucil en una finca de cuatro hectáreas en el departamento Pocito. Canchalosi tenía una cosecha abundante y no encontraba a quién vendérsela. Junto a la comunicadora Julieta Aguerregaray —de la agencia Juli Aguerregaray Comunicación— y a Juan Ignacio Gerardi, de Bioconexión, Morales ayudó a colocar esa producción entre comercios gastronómicos de San Juan, Mendoza y Buenos Aires.

    El cocinero Alfredo Morales, junto a la entrada de Mesa Uno, con parte de la cosecha de alcaucil que se sirve en el festival.

    El cocinero Alfredo Morales, junto a la entrada de Mesa Uno, con parte de la cosecha de alcaucil que se sirve en el festival.

    De esa primera salida comercial nació la idea de organizar una cena temática alrededor del alcaucil. La primera edición se realizó el 8 de octubre de 2025 en Mesa Uno, con la participación de cocineros y pasteleros locales y una convocatoria de entre 80 y 100 personas.

    Cuatro cocineros y un menú a puro alcaucil

    Para esta segunda edición, junto a Morales cocinarán Flavia Amad, Patricia Courtois y Nicolás Martínez.

    El menú, presentado bajo el nombre “Un menú con corazón”, propone ensalada de alcauciles; biscocho de trigo espelta con crema de alcaucil y avellanas fermentadas; tarta de alcauciles; alcauciles rellenos con crema de almendras; cremoso de quínoa con alcauciles a la parrilla; bondiola braseada con alcaucil, hongos y maíz estofado; y de postre, long cake relleno de dulce de leche con nueces y crema de frutos rojos. La propuesta incluye maridaje a elección entre vino, chicha o agua.

    Las entradas se venden únicamente por anticipado. El ticket con las siete preparaciones y una copa de vino —o una botella de 500 ml de chicha, para quienes no consumen alcohol— cuesta $55.000. Quienes prefieran platos sueltos pueden pedir por unidad. Acompañan la propuesta, entre otros auspiciantes, Guardianes de la Naturaleza y Elefante Wines.

    Un cultivo chico, pero muy arraigado

    Aguerregaray explicó que el alcaucil ocupa un lugar secundario dentro de la producción hortícola provincial, lejos de cultivos como el melón o el pistacho: no es una producción masiva, señaló, y su temporada fuerte se concentra entre agosto y octubre. Aun así, el alcaucil tiene fuerte presencia en las cocinas familiares sanjuaninas, donde se consume sobre todo hervido con vinagreta o en sopas, más que en preparaciones elaboradas. Canchalosi vende hoy su producción en ferias agroproductivas y a restaurantes de la provincia.

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    El alcaucil, protagonista absoluto de "Un menú con corazón".

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