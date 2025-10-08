Festival del alcaucil: para comer rico y con un fin solidario Una propuesta privada que propone resaltar el producto y acompañar a productores locales.

A partir de una iniciativa privada, el chef Alfredo Morales ofrecerá un menú con el alcaucil como producto estrella. El Festival del alcaucil será este miércoles 8 de octubre de 19 a 23, en un restaurant capitalino.

El encuentro servirá para resaltar la labor de productores locales de alcauciles y poner en valor los sabores de la tierra.

La propuesta se enmarca en Bioconexión, la red fundada por Juan Ignacio Gerardi para redefinir el rol del productor de alimentos en la sociedad y volver a conectar la gastronomía con su origen.

Durante esta noche, el chef Morales presentará un menú especial con el alcaucil como protagonista en todas sus formas: fresco, en vinagreta, a la parrilla, en tortilla entre otras recetas, acompañadas por vino, música y un espíritu de encuentro.

Los organizadors destacaron que lo recaudado durante el evento tiene fines solidarios, puesto que será destinado a la próxima acción de Manos que Inspiran, que consistirá en la creación de una huerta en la Escuela Albergue Teniente Coronel Álvarez Condarco (Calingasta).

Organizan: Manos que Inspiran, Mesa Uno, Bioconexión y Julieta Aguerregaray.

Cuándo: Miércoles 8 de octubre

Horario: 19:00 a 23:30 h

Dónde: Mesa Uno, Mitre 494,oeste, San Juan