    • 8 de mayo de 2026 - 19:26

    El Colegio San Pablo se moviliza por la querida profesora Silvia Malberti

    La comunidad puede colaborar mediante la compra de bonos contribución de $10.000 para adquirir una grúa de traslado.

    Parte de la comunidad del Colegio San Pablo, junto a la profesora Silvia Malberti

    Parte de la comunidad del Colegio San Pablo, junto a la profesora Silvia Malberti

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Colegio San Pablo lanzó una campaña solidaria para adquirir un dispositivo de movilidad que mejore la calidad de vida de su histórica docente y directiva Silvia Malberti. Con el lema #TodosXSilvia, buscan recaudar fondos mediante la venta de bonos contribución, apelando a la generosidad de toda la comunidad sanjuanina.

    Leé además

    Este sábado, 9 de mayo, habrá trekking para toda la familia en San Martín.

    En San Martín llega una nueva jornada de trekking para toda la familia: conocé cómo participar
    a 48 horas del viento que causo destrozos, san juan vuelve a estar en alerta este viernes

    A 48 horas del viento que causó destrozos, San Juan vuelve a estar en alerta este viernes

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este dispositivo es fundamental para brindarle mayor autonomía, seguridad y mejor calidad de vida a la docente ya jubilada, que en su rutina diaria se desplaza en silla de ruedas, y que requiere la asistencia permanente de sus hijos y su pareja. Muchos la habrán visto incluso trasladase al colegio día tras día, en su silla.

    La iniciativa no es solo una colecta, sino un gesto de gratitud por parte de la institución hacia una mujer que dedicó su vida a la educación.

    "Silvia es profesora de inglés y ha sido una persona muy importante en la historia del Colegio San Pablo. Desde los inicios de nuestra institución se desempeñó como docente, directora del Instituto de Inglés y directora del Sistema de Gestión de Calidad, dejando una huella enorme en generaciones de alumnos, familias y docentes", explicó Jimena López, representante del Colegio San Pablo.

    image
    Prof. Silvia Malberti

    Prof. Silvia Malberti

    A lo largo de las décadas, Silvia se consolidó como una figura central en la formación de cientos de jóvenes. Su legado trasciende lo académico, marcando a fuego el espíritu de la institución. "Su compromiso, calidez humana y dedicación hicieron que se convirtiera en un verdadero pilar de nuestra comunidad educativa", subrayó López. "Hoy queremos acompañarla en esta nueva etapa de su vida. Es una manera de devolverle un poco de todo lo que ella brindó durante tantos años con amor y entrega", acotó.

    Cómo colaborar con la campaña solidaria

    Para alcanzar la meta, necesitan vender un total de 1300 bonos contribución, con un valor de $10.000 cada uno. Y desde el colegio insisten en que cada aporte que se haga, por pequeño que parezca, suma para llegar al objetivo final.

    Los interesados en colaborar pueden adquirir sus bonos de dos maneras:

    • Presencial: En la tesorería del Colegio San Pablo

    • Virtual: Realizando una transferencia al alias todos.x.silvia

    Una vez realizada la donación por medios digitales, es fundamental enviar el comprobante de la operación al número de WhatsApp 264 672-1135 para la correcta asignación del bono.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Un equipo de odontólogos visita los CDI para intensificar el cuidado de la salud bucal de los niños.

    En los CDI se intensifica el cuidado de la salud bucal con charlas y actividades que general buenos hábitos

    Por Fabiana Juarez
    Mañana sábado, Chimbas realizará la segunda edición de festival Bailando con el corazón.

    Chimbas celebra el Día de la Danza con un mega encuentro en el Parque Departamental

    Por Fabiana Juarez
    Sin luz.

    A más de 36 horas del viento Zonda, desde el EPRE informaron que aún hay casi 600 usuarios sin luz

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las imágenes de los jugadores de la Scaloneta en las páginas del nuevo Álbum de figuritas Panini del Mundial de Fútbol 2026.

    Diario de Cuyo trae este domingo el álbum oficial Panini del Mundial 2026: en la semana vienen las figuritas, ¡reservá tu ejemplar!