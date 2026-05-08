El Colegio San Pablo se moviliza por la querida profesora Silvia Malberti

El Colegio San Pablo lanzó una campaña solidaria para adquirir un dispositivo de movilidad que mejore la calidad de vida de su histórica docente y directiva Silvia Malberti . Con el lema #TodosXSilvia , buscan recaudar fondos mediante la venta de bonos contribución , apelando a la generosidad de toda la comunidad sanjuanina.

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Este dispositivo es fundamental para brindarle mayor autonomía, seguridad y mejor calidad de vida a la docente ya jubilada, que en su rutina diaria se desplaza en silla de ruedas, y que requiere la asistencia permanente de sus hijos y su pareja. Muchos la habrán visto incluso trasladase al colegio día tras día, en su silla.

La iniciativa no es solo una colecta, sino un gesto de gratitud por parte de la institución hacia una mujer que dedicó su vida a la educación.

"Silvia es profesora de inglés y ha sido una persona muy importante en la historia del Colegio San Pablo. Desde los inicios de nuestra institución se desempeñó como docente, directora del Instituto de Inglés y directora del Sistema de Gestión de Calidad, dejando una huella enorme en generaciones de alumnos, familias y docentes", explicó Jimena López , representante del Colegio San Pablo.

A lo largo de las décadas, Silvia se consolidó como una figura central en la formación de cientos de jóvenes. Su legado trasciende lo académico, marcando a fuego el espíritu de la institución. "Su compromiso, calidez humana y dedicación hicieron que se convirtiera en un verdadero pilar de nuestra comunidad educativa", subrayó López. "Hoy queremos acompañarla en esta nueva etapa de su vida. Es una manera de devolverle un poco de todo lo que ella brindó durante tantos años con amor y entrega", acotó.

Cómo colaborar con la campaña solidaria

Para alcanzar la meta, necesitan vender un total de 1300 bonos contribución, con un valor de $10.000 cada uno. Y desde el colegio insisten en que cada aporte que se haga, por pequeño que parezca, suma para llegar al objetivo final.

Los interesados en colaborar pueden adquirir sus bonos de dos maneras:

Presencial: En la tesorería del Colegio San Pablo

Virtual: Realizando una transferencia al alias todos.x.silvia

Una vez realizada la donación por medios digitales, es fundamental enviar el comprobante de la operación al número de WhatsApp 264 672-1135 para la correcta asignación del bono.