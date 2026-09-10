Más de 850 kilos de ingredientes y un risotto de espárragos para 4.000, la próxima gran hazaña de Mauricio Tereszko

En julio Mauricio Tereszko , junto a los alumnos de la Academia Grand Chef, concretaron un desafío culinario jamás visto en San Juan, y fue la elaboración de la semita más grande del mundo. Lejos de ser la única experiencia, ahora el chef sanjuanino va por más y su nueva hazaña se concretará en la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil , donde proyecta elaborar un risotto para unas 4.000 personas.

“Todo lo que vaya a hacer en mi vida se trata de San Juan. Termino con una cosa y comienzo a pensar qué mas hacer con otros productos regionales para darle visibilidad. Me gusta aportar desde ahí”; comentó el chef en contacto con DIARIO DE CUYO. El desafío vino de la mano de la Asociación de Esparragueros de Rawson, quienes le propusieron a Mauricio hacer algo similar a lo que habían armado con la semita, utilizando obviamente espárragos en la preparación. La complejidad no vino de la mano del ingrediente, sino en la propuesta final, teniendo en cuenta que se buscaba sostener el espíritu de lo gigante, lo inmenso.

Varias fueron las opciones que se descartaron debido a las dimensiones de la propuesta, hasta que el risotto comenzó a ganar terreno. “Es una buena opción porque se conoce poco en qué se puede usar el espárrago y es una buena propuesta para visibilizarlo, ya que haremos el caldo para el risotto, lo usaremos para el arroz y haremos un pesto con el vegetal. Entonces el esparrago es un gran protagonista en una preparación diferente” , sostuvo Tereszko.

Detrás de la preparación estará el chef sanjuanino y unos 25 alumnos de la Academia Grand Chef, quienes no solo pasaran a la historia como parte del equipo que elaboró el risotto más grande de Argentina, sino que además sumarán la experiencia a su formación profesional, lo cual no es menor teniendo en cuenta las dimensiones de la gran apuesta.

Las previsiones realizadas por el chef estiman el uso de kilos y kilos de ingredientes. Conforme explicó, se calculan unos 700 paquetes de espárragos que más – menos estarán pesando unos 350 kilos. Además, se incorporarán 300 kilos de arroz carnaroli, 65 kilos de manteca, 100 kilos de cebolla, unos 35 kilos de queso y entre 12 a 15 kilos de sal.

A ello se sumarán unos 100 litros de vino, 60 litros de aceite para el frito inicial y estiman que estarán necesitando alrededor de 3.000 kilos de leña para la cocción. Cabe remarcar que todos los ingredientes que se estarán utilizando serán donados por distintas instituciones y empresas; mientras que para esta ocasión se fabricaron utensilios especiales, como palas y cucharas de madera de unos seis metros.

“Vamos a comenzar a las 7 de la mañana la elaboración. Será más temprana la hora de finalización porque tenemos menos tiempo de espera. Calculamos en un ensayo previo mental que 15 a 15:30 horas debe estar terminado, pero mucho dependerá del clima, tipo de leña, factores que no podemos manejar de manera tan exacta”, sostuvo Tereszko.

La preparación será en el marco de la fiesta que se realizará en el Predio Gaucho José Dolores y que un año más buscará visibilizar y compartir las realidades de los productores de espárrago y alcaucil en San Juan, muchos de ellos concentrados en la zona del Médano de Oro.

Conforme las estimaciones realizadas, serán 4.000 las porciones que se estarán obteniendo de la preparación. Todo será repartido entre los presentes para que puedan degustar de manera gratuita de una preparación con tintes bien sanjuaninos. Tomando el antecedente de la semita, para Tereszko no hay posibilidades que llegue a sobrar. Sin embargo, en el caso que eso suceda se procederá a comunicarse con instituciones de Médano de Oro para la donación del alimento, y así evitar el derroche de comida.

El dato sobre la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil

El evento se realizará el domingo 20 de septiembre, de 11 a 18 horas, en el Predio Gaucho José Dolores, ubicado en calle Ramón Franco, entre calles 4 y 5, en Rawson.

La jornada central contará con productores y emprendedores, gastronomía y platos elaborados con espárragos y alcauciles, Concurso al Mejor Plato, feria, ranchos de comidas y propuestas culturales y recreativas. Con entrada libre y gratuita.