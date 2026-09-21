Bomberos registró 62 intervenciones durante el viento Zonda en San Juan: el foco de Anchipurac sigue activo

El fuerte viento Zonda que afectó a San Juan durante el fin de semana generó 62 intervenciones de Bomberos en distintos puntos de la provincia , principalmente por incendios de pastizales y residuos. Así lo confirmó Marcelo Ligorria, jefe de Bomberos de la Provincia , durante una entrevista con Radio Sarmiento.

Según explicó Ligorria, alrededor de 20 de esas intervenciones correspondieron al área que abarca el cuartel central , con operativos en sectores de Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rivadavia y zonas aledañas. La mayoría de los llamados estuvieron vinculados con quemas de residuos, basurales y pasturas , que se complicaron por las fuertes ráfagas.

El jefe de Bomberos señaló que el viento también provocó otros inconvenientes, entre ellos caída de ramas, árboles y tendido eléctrico , lo que obligó a los efectivos a multiplicar los trabajos durante la jornada. En algunos casos, las ramas llegaron a afectar vehículos y viviendas, aunque sin consecuencias de gravedad.

Uno de los operativos que demandó mayor cantidad de horas se concentró en el Centro Ambiental Anchipurac, en Rivadavia . El incendio comenzó alrededor de las 14 del sábado y los bomberos continuaron trabajando durante toda esa jornada y el domingo.

Ligorria explicó que se trata de un sector de grandes dimensiones y con una importante cantidad de residuos , por lo que las tareas no consistieron solamente en apagar las llamas, sino también en realizar remoción y enfriamiento para impedir que el fuego vuelva a activarse.

Actualmente, dos dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar, con colaboración de personal de Anchipurac y maquinaria para remover los residuos y avanzar con las tareas de enfriamiento.

Sobre el origen del incendio, Ligorria sostuvo que se presume que fue intencional, aunque aclaró que posteriormente deberán realizarse las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que comenzó el fuego.

También hubo incendios de gran magnitud en Iglesia

El viento también complicó la situación en Iglesia, donde Bomberos debió intervenir en distintos focos. Según precisó Ligorria, uno de los incendios afectó aproximadamente 250 hectáreas, mientras que otro alcanzó unas 40 hectáreas de pasturas.

El jefe de Bomberos destacó el trabajo coordinado de los distintos cuarteles de la provincia para atender los numerosos requerimientos generados durante el fin de semana. En total, estimó que unas 120 personas participaron de los operativos, incluyendo bomberos que permanecieron en los cuarteles para reforzar las guardias y atender nuevos llamados.

Pese a la cantidad de incendios y la intensidad del viento, no hubo que lamentar personas heridas ni bomberos afectados por las llamas, y tampoco se registraron viviendas destruidas por los incendios.

Ligorria remarcó que el único foco que permanecía bajo tareas de seguimiento era el de Anchipurac, donde las llamas ya habían sido extinguidas, pero continuaban los trabajos de remoción y enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara con nuevas ráfagas de viento.