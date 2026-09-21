    • 21 de septiembre de 2026 - 09:05

    Tragedia en Mendoza: dos personas murieron tras un choque en la Ruta 143

    El siniestro ocurrió este domingo en la intersección de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos.

    Tragedia en Mendoza: dos personas murieron tras un choque en la Ruta 143

    Tragedia en Mendoza: dos personas murieron tras un choque en la Ruta 143

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    Dos personas murieron este domingo tras un siniestro vial en San Rafael, en Mendoza, donde colisionaron una Volkswagen Amarok y un Renault Megane. El hecho ocurrió alrededor de las 16.05, en la intersección de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos, informó Diario Los Andes.

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    Como consecuencia del impacto, fallecieron el conductor y uno de los acompañantes que viajaban en el Renault Megane. El siniestro fue intervenido por personal de la Comisaría 38° y Policía Vial, que trabajó en el lugar para asistir a los involucrados.

    De acuerdo con la secuencia consignada en el parte policial, la Volkswagen Amarok circulaba por la Ruta Nacional 143 en dirección de este a oeste. En tanto, el Renault Megane avanzaba por calle Cubillos de sur a norte.

    En la intersección de ambas vías se produjo la colisión entre los dos vehículos. En la camioneta viajaban tres personas: el conductor, S. R., y los acompañantes R. L. y G. R., todos mayores de edad.

    Los tres ocupantes de la Amarok fueron trasladados a un nosocomio para recibir asistencia médica. Al conductor de la camioneta se le practicó un dosaje de alcohol, cuyo resultado fue de 0,00 g/l.

    Por otra parte, el Renault Megane era conducido por A. G. y junto a él viajaban N. S., A. G. y C. C., también todos mayores de edad. Tras la colisión, murieron el conductor y uno de los acompañantes del Renault Megane.

    El hecho ocurrió bajo jurisdicción de la Comisaría 38° de San Rafael, con intervención de la Policía Vial.

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