Tragedia en Mendoza: dos personas murieron tras un choque en la Ruta 143

El siniestro ocurrió este domingo en la intersección de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos.

Compartir







Dos personas murieron este domingo tras un siniestro vial en San Rafael, en Mendoza, donde colisionaron una Volkswagen Amarok y un Renault Megane. El hecho ocurrió alrededor de las 16.05, en la intersección de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos, informó Diario Los Andes.

Como consecuencia del impacto, fallecieron el conductor y uno de los acompañantes que viajaban en el Renault Megane. El siniestro fue intervenido por personal de la Comisaría 38° y Policía Vial, que trabajó en el lugar para asistir a los involucrados.

De acuerdo con la secuencia consignada en el parte policial, la Volkswagen Amarok circulaba por la Ruta Nacional 143 en dirección de este a oeste. En tanto, el Renault Megane avanzaba por calle Cubillos de sur a norte.

En la intersección de ambas vías se produjo la colisión entre los dos vehículos. En la camioneta viajaban tres personas: el conductor, S. R., y los acompañantes R. L. y G. R., todos mayores de edad.

Los tres ocupantes de la Amarok fueron trasladados a un nosocomio para recibir asistencia médica. Al conductor de la camioneta se le practicó un dosaje de alcohol, cuyo resultado fue de 0,00 g/l.