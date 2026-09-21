Tragedia a manos de un niño de 14 años: dos muertos y cinco heridos en un accidente vial

Un menor de 14 años conducía una camioneta que chocó contra otro vehículo sobre la Ruta Nacional 14.

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Un adolescente de 14 años al volante de una camioneta protagonizó un grave siniestro vial que dejó dos muertos y cinco heridos en San Vicente. La tragedia ocurrió cerca de la medianoche del domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en Misiones.

Según el reporte oficial, M. R. (14) conducía una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán-Dos de Mayo y llevaba como acompañante a una adolescente de 16 años. Por causas que son investigadas, perdió el control del vehículo y chocó contra otra Volkswagen Amarok que aguardaba sobre la calle Democracia para incorporarse a la ruta nacional.

En la segunda camioneta viajaban José R. (27), quien se encontraba al mando del rodado, y Joaquín Joel Lange (18). Debido a la violencia del impacto, Lange murió en el lugar, mientras que el conductor menor de edad fue trasladado al hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras la colisión, las camionetas también alcanzaron a tres peatones identificados como Nahuel P. (23), Nicolás G. (23) y Kevin A. F. (22). Los dos primeros son integrantes de Gendarmería Nacional, prestan servicios en el Escuadrón 49 de San Vicente y se encontraban de civil cuando ocurrió el hecho.

José R. permanece internado en terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo, mientras que Kevin A. F. también se encuentra en la UTI debido a un traumatismo abierto de tórax. La adolescente de 16 años sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales; Nicolás G. presentó una fractura expuesta de tibia y peroné derecho, y Nahuel P. sufrió un traumatismo leve de cráneo.