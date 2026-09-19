Tragedia y estadísticas: San Juan alcanzó las 67 muertes en siniestros viales en lo que va del año

La estadísticas trágicas en las calles sanjuaninas volvieron a sumar este sábado una nueva víctima fatal. Miguel Luján, un joven de 23 años, perdió la vida tras chocar la motocicleta que manejaba contra un automóvil Peugeot 207 en el barrio Enoé Mendoza, ubicado en el departamento Caucete.
Con este doloroso episodio, el registro que lleva adelante la ONG Familias del Dolor trepó a 67 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del corriente 2026. La cifra enciende todas las alarmas, ya que la provincia superó los 62 decesos que se habían contabilizado durante la totalidad del año anterior (2025).
Una estadística en constante ascenso
El contador de tragedias viales venía registrando movimientos recientes. Tan solo días atrás, tras el fallecimiento de Carlos Ariel Cortez ocurrido el jueves por la noche a raíz de un violento choque sobre la Ruta 20, el listado se había elevado a 66 casos. Lamentablemente, el nuevo impacto en tierras cauceteras estiró el número a 67.
Desde la organización explicaron que este seguimiento cuenta con un criterio particular para contabilizar los casos. A diferencia de otros informes, Familias del Dolor también incluye en su conteo a aquellas personas que fallecen transcurridos más de 30 días del siniestro, siempre y cuando el deceso esté directamente vinculado a las secuelas y lesiones producidas por el hecho vial.
Una preocupación que no cesa
Por este motivo metodológico, las cifras de la organización civil suelen diferir de los registros oficiales de otras carteras. Sin embargo, el mensaje de fondo es contundente y genera profunda preocupación en la sociedad sanjuanina: San Juan ya lamenta más muertes viales que en todo el año pasado y aún resta gran parte del calendario por transitar, dejando en evidencia una problemática que exige extremar la prudencia al volante.