    • 21 de septiembre de 2026 - 09:36

    Volcó una Hilux, dos mujeres murieron y tres hombres resultaron heridos

    Investigan las causas que originó el vuelco de la Toyota.

    Volcó una Hilux, dos mujeres murieron y tres hombres resultaron heridos

    Volcó una Hilux, dos mujeres murieron y tres hombres resultaron heridos

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    Dos mujeres murieron y tres hombres resultaron heridos este domingo luego de que una Toyota Hilux volcara sobre la Ruta 6, frente al camping de Petroleros Jerárquicos, en Rincón de los Sauces, en Neuquén. Con el paso de las horas, la Policía confirmó nuevos detalles sobre las personas que viajaban en la camioneta y sobre las actuaciones que se realizan para determinar cómo ocurrió el accidente.

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    El comisario Juan Valenzuela informó a LM Neuquén que el siniestro ocurrió alrededor de las 10:20, cuando la camioneta circulaba de oeste a este por la Ruta 6. Por circunstancias que todavía no fueron establecidas, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el vuelco.

    En la Toyota Hilux de color negro viajaban cinco jóvenes: tres hombres y dos mujeres. Todos eran vecinos de Rincón de los Sauces. Las dos mujeres que viajaban en la camioneta murieron como consecuencia del violento accidente. Durante el vuelco fueron despedidas del rodado y sufrieron heridas que provocaron sus fallecimientos.

    Los tres hombres sobrevivieron, aunque dos de ellos resultaron gravemente heridos. Uno fue trasladado de urgencia a Neuquén capital en estado crítico, debido a la gravedad de las lesiones.

    Otro permanece internado en una clínica de Rincón de los Sauces, con estado reservado por múltiples fracturas y golpes.

    El conductor, en tanto, quedó internado en el hospital local en observación. Según informó Valenzuela, se encuentra fuera de peligro.

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