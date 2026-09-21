Sangre y muerte en Pocito: un festejo estudiantil terminó con un adolescente asesinado y su hermano gemelo gravemente herido

YUna madrugada que prometía música, reencuentros y festejos por el Día del Estudiante terminó convertida en una tragedia de proporciones incalculables en el sur de la provincia. La paz en Pocito se quebró violentamente cuando una celebración privada entre menores de edad derivó en una gresca sangrienta que dejó como saldo un adolescente muerto y su hermano gemelo luchando por recuperarse de graves heridas.

El violento episodio se desató en el interior de la conocida "Quinta Don Pedro" , situada sobre calle Alfonso XIII, en el tramo comprendido entre la Calle 13 y la Calle 14 . De acuerdo con los primeros reportes policiales, el predio albergaba una fiesta que se descontroló con el correr de las horas, donde el consumo excesivo de alcohol habría sido el combustible que encendió la mecha de un enfrentamiento fatal.

Las víctimas, oriundas del vecino departamento Rawson , fueron sorprendidas por un grupo agresor en circunstancias que ahora son materia de rigurosa investigación.

El panorama en el Hospital Federico Cantoni cambió drásticamente esta mañana cuando ingresaron los hetridos. El primer ingreso se registró a las 06:00 , cuando una ambulancia del servicio 107 llevó de urgencia a Uriel Ríos . El chico llegó acompañado por su madre y presentaba un cuadro crítico: una profunda herida punzocortante en el tórax que, según trascendió de fuentes ligadas a la causa, tenía el arma blanca aún clavada en el pecho.

A las 06:15 , una segunda unidad sanitaria arribó con su hermano gemelo. El menor también presentaba lesiones gravísimas en el tórax y en el brazo izquierdo, ingresando bajo la tutela y el desesperado llanto de su padre.

Pese al esfuerzo de los profesionales de la salud por estabilizarlos y derivarlos a un centro de mayor complejidad, la gravedad de las lesiones internas terminó por segar la vida de Uriel, configurando un expediente por homicidio.

En pleno operativo de rastreo

La Policía de San Juan despliega un fuerte operativo en la zona sur. Los sabuesos policiales y la Justicia intentan reconstruir el rompecabezas a través de los testimonios de los adolescentes que presenciaron el ataque.

La prioridad absoluta de los investigadores es dar con el paradero de los homicidas, quienes tras consumar la agresión mortal escaparon raudamente a bordo de un automóvil, vehículo que ya es rastreado por las patrullas en distintos puntos de la región.