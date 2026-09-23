Por alerta de viento Zonda, suspendieron las clases este jueves en San Juan

La medida tiene carácter preventivo y alcanza a todos los turnos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial durante la jornada de este jueves 24 de septiembre.

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de las clases en toda la provincia para este jueves 24 de septiembre, ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil.

La medida es preventiva y alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades educativas de San Juan. Desde Educación indicaron que se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y que cualquier modificación será comunicada oficialmente.

Además, quedaron anulados los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada. Según informó el Ministerio, los directores deberán generarlos nuevamente cuando corresponda.

También se activará el Plan de Contingencia establecido por la Resolución N° 12277-ME-2024, por lo que se pidió a directivos y docentes tener en cuenta las disposiciones contempladas en esa normativa.

Por otra parte, la suspensión alcanza a la entrega de computadoras prevista para este jueves en Caucete y Pocito, en el marco del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. La actividad será reprogramada y la nueva fecha será informada oportunamente a través de los equipos directivos de las escuelas involucradas.