Emiten alerta por viento Zonda para este miércoles en San Juan

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una alerta amarilla por la posibilidad de viento Zonda durante la tarde y noche de este miércoles 23 de septiembre en sectores de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda .

Emiten un alerta por fuerte viento Zonda para este jueves en San Juan: la máxima rozará los 35°C

Con alerta por viento Zonda, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 23 de septiembre

De acuerdo con el organismo, se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h , con ráfagas que podrían superar puntualmente los 70 km/h . El fenómeno podría generar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó asegurar puertas y ventanas y retirar o sujetar objetos que puedan ser desplazados por el viento . También pidió prestar atención a posibles cables o ramas caídas y evitar permanecer debajo de árboles o estructuras como carteles, marquesinas y toldos.

En caso de circular, las autoridades aconsejaron extremar la precaución al volante , mantener distancia entre vehículos, circular a velocidad reducida y utilizar las luces bajas encendidas.

Protección Civil también puso el foco en el alto riesgo de incendios forestales asociado a las condiciones de sequedad que genera el Zonda.

En ese sentido, pidió evitar arrojar colillas de cigarrillos o basura en zonas con vegetación, así como realizar fogatas o cualquier tipo de fuego cerca de áreas agrícolas. Las autoridades remarcaron que las condiciones de alta temperatura y baja humedad pueden favorecer la propagación de las llamas y dificultar las tareas para combatir un incendio.

Para quienes viven en zonas rurales, recomendaron mantener despejado el perímetro de las viviendas, con callejones de al menos cinco metros de ancho en los alrededores y libres de vegetación, como medida preventiva ante la eventual propagación del fuego.

Además, ante la presencia de humo, la indicación es comunicarse inmediatamente con Bomberos y contar con un plan de contingencia que contemple el aviso a las autoridades y una eventual evacuación.

Protección Civil recordó también que está prohibido por ley quemar hojas o basura. En caso de observar personas provocando fuego en sectores de alta inflamabilidad o quemando vegetación, se solicita realizar la denuncia al 911.

Ante cualquier emergencia, están disponibles el 911 y el 103 de Protección Civil.