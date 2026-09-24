    • 24 de septiembre de 2026 - 11:30

    Sin fútbol local por el viento Zonda: la Liga Sanjuanina suspendió los partidos de este jueves

    Los encuentros entre Desamparados-Rivadavia, y Sarmiento-Unión, que estaban previstos para este jueves, fueron suspendidos debido a la alerta meteorológica vigente por fuertes ráfagas de viento Zonda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jornada de fútbol prevista para este jueves en San Juan sufrió modificaciones por las condiciones climáticas. La Liga Sanjuanina de Fútbol informó la suspensión de los dos encuentros programados para hoy ante la vigencia de una alerta meteorológica por fuertes ráfagas de viento Zonda.

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    Los partidos que no podrán disputarse son Desamparados vs. Rivadavia y Sarmiento vs. Unión, que deberán esperar para completar la fecha. Ambos venía ya de una primera reprogramación debido a que Desamparados y Unión se midieron por el Regional Amateur el lunes y por reglamento debían respetarse las 72 horas de descanso.

    La decisión fue comunicada por la Liga a través de sus canales oficiales y responde a las condiciones meteorológicas que afectan a la provincia. De esta manera, los equipos involucrados deberán aguardar una nueva fecha para volver a la cancha.

    Por el momento, no se informó cuándo se jugarán los encuentros suspendidos. Según indicó la Liga Sanjuanina, la nueva programación será comunicada oportunamente.

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