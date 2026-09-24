Colapinto reaccionó en Bakú: terminó 11° en la segunda práctica y quedó a las puertas del Top 10

Franco Colapinto dio un paso adelante en Bakú. El piloto argentino terminó 11° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán y quedó muy cerca de meterse entre los diez mejores, en una sesión en la que aprovechó para probar distintas configuraciones y acumular información clave de cara a la clasificación.

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El resultado marcó una mejora importante respecto de lo sucedido unas horas antes, cuando había finalizado 18° en la FP1 con un mejor registro de 1:47.523. En aquella primera salida, incluso llegó a ubicarse transitoriamente dentro del Top 10 antes de perder rendimiento sobre el cierre y rozar el muro en uno de los sectores más exigentes del callejero de Bakú.

Ya en la FP2, Colapinto consiguió encontrar una mejor respuesta del Alpine y se mantuvo durante buena parte de la sesión cerca de la zona media alta del clasificador.

El argentino aprovechó el entrenamiento para probar el comportamiento del auto en diferentes condiciones , algo especialmente importante en un circuito como Bakú, donde los equipos deben encontrar un equilibrio entre velocidad en recta y estabilidad en las frenadas y sectores lentos.

La mejora quedó reflejada directamente en el clasificador: pasó del 18° puesto de la primera práctica al 11° lugar en la segunda , a solo una posición del Top 10.

El más rápido volvió a ser George Russell, quien ya había encabezado la primera práctica con Mercedes. En la FP1, el británico había marcado 1:45.387 para quedarse con la referencia del inicio del fin de semana.

Para Colapinto, más allá de la posición final, la segunda tanda tuvo valor por la cantidad de trabajo realizado sobre el Alpine y porque permitió cerrar el primer día con sensaciones bastante mejores que las que habían quedado después de la madrugada argentina.

Franco Colapinto terminó 18° en la primera práctica del Gran Premio de Azerbaiyán

Bakú, un circuito donde cualquier error cuesta caro

El Circuito Callejero de Bakú tiene 6,003 kilómetros y 20 curvas, con una combinación muy particular entre sectores extremadamente angostos y una recta de más de dos kilómetros en la que los autos pueden superar los 340 km/h.

Ese contraste obliga a los pilotos a manejar con precisión milimétrica. Cualquier exceso puede terminar contra el muro, algo que el propio Colapinto comprobó en la primera práctica cuando perdió la parte trasera del Alpine y tocó las protecciones.

El argentino conoce bien este escenario. En 2024 terminó octavo y consiguió aquí sus primeros puntos en la Fórmula 1, mientras que en 2025 tuvo un fin de semana mucho más complicado y cerró la carrera en el 19° puesto.

Ahora busca volver a acercarse a la zona de puntos después de haber terminado séptimo en España y llegar a Azerbaiyán con una mejor perspectiva sobre el rendimiento del Alpine.

Qué sigue para Colapinto en Azerbaiyán

La actividad continuará este viernes con la última práctica y la clasificación que definirá la grilla de partida:

Viernes 25: FP3 a las 5.30 y clasificación a las 9.

FP3 a las 5.30 y clasificación a las 9. Sábado 26: carrera desde las 8.

La Fórmula 1 correrá excepcionalmente el sábado y no el domingo, con una competencia de 51 vueltas sobre el callejero de Bakú.