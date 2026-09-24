Escándalo con una jugadora de pádel: publicó un mensaje antisemita y fue apartada de la Selección

Una publicación en Instagram terminó en escándalo, repudio y una sanción inmediata dentro del pádel argentino . Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur que se había clasificado para representar al país en el Panamericano de Pádel de “Libres Amateur” 2026, publicó un mensaje antisemita en sus redes sociales y terminó apartada preventivamente de la delegación nacional por decisión de la Asociación Pádel Argentino (APA).

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La polémica comenzó cuando la deportista utilizó una historia de Instagram para contar que volvería a competir internacionalmente. En el mensaje celebró la clasificación, se definió como una “peronista fachera” e invitó a participar de una encuesta a personas de diferentes espacios políticos, clases sociales e hinchas de fútbol. Sin embargo, cerró el texto con una exclusión explícita dirigida hacia las personas judías: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos” .

En la publicación, Guerra Sodero comenzó anunciando que tenía “el enorme honor” de representar a la Argentina en un Panamericano y luego convocó a sus seguidores a participar de una encuesta.

La publicación que Florencia Guerra Sodero compartió en Instagram y que posteriormente fue eliminada de sus redes sociales.

Enumeró a “amigos, conocidos, familia”, personas identificadas con diferentes espacios políticos, hinchas de Belgrano y distintos sectores económicos para remarcar que, según escribió inicialmente, no existía “ningún tipo de distinción”.

Fue entonces cuando agregó la frase que generó la reacción inmediata en redes: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos” .

La publicación comenzó a circular mediante capturas aun después de ser eliminada. Según medios nacionales, la jugadora también dejó de tener disponibles las cuentas desde las cuales había difundido el contenido.

Guerra Sodero es una jugadora amateur de pádel vinculada a competencias de la zona de Pilar y El Totoral, en Córdoba. Ya había logrado una clasificación internacional en 2025 y este año había vuelto a conseguir un lugar para competir representando al país.

La APA actuó y la apartó de la delegación

La repercusión derivó rápidamente en una respuesta institucional. Mediante un comunicado fechado el 23 de septiembre, la Asociación Pádel Argentino expresó su “repudio categórico” a las expresiones antisemitas difundidas desde las cuentas personales de la jugadora.

La entidad confirmó además que Guerra Sodero integraba la delegación clasificada al Panamericano de Pádel de “Libres Amateur” 2026, que se disputará del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay. Ese dato surge del comunicado oficial de la APA y despeja versiones iniciales que ubicaban el torneo en otro país.

La Asociación señaló que el antisemitismo y cualquier discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen resultan incompatibles con los valores del deporte y con las normas que regulan la actividad.

También recordó que el Código de Conducta de la Federación Internacional de Pádel (FIP) obliga a quienes integran este deporte a respetar los derechos de las personas sin distinciones religiosas ni étnicas y a evitar lenguaje abusivo tanto personalmente como en medios electrónicos o redes sociales.

Uno de los tramos más contundentes del pronunciamiento fue el referido a lo que significa representar al país: “Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”.

El comunicado de la Asociación Pádel Argentino mediante el cual repudió las expresiones y anunció el apartamiento preventivo de la jugadora.

Apartamiento preventivo y proceso disciplinario

La decisión no quedó únicamente en el repudio público. La APA resolvió apartar preventivamente a Guerra Sodero de la delegación argentina y abrir el procedimiento disciplinario establecido en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel. Durante ese trámite, la jugadora tendrá derecho a presentar su defensa.

Por lo tanto, se trata hasta ahora de una separación preventiva y no de una resolución disciplinaria definitiva. El procedimiento que acaba de iniciarse deberá determinar si corresponden otras medidas o sanciones.

La entidad cerró su comunicado destacando que representar a la Argentina implica tanto un honor como una responsabilidad y señaló que quien viste la camiseta nacional representa a todos los argentinos “sin exclusión de ninguna clase”. Además, expresó su solidaridad con la comunidad judía y con quienes pudieran haberse sentido afectados por lo sucedido.