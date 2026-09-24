Ángel, Borja y Borré: los futbolistas colombianos que más goles hicieron con la camiseta de River Plate

El idilio entre el Club Atlético River Plate y los futbolistas colombianos no es una casualidad reciente, sino una historia de amor, talento y goles que lleva más de dos décadas escribiéndose con letras de oro.

Desde la irrupción descarada y elegante de las primeras figuras procedentes de la liga cafetera a finales de los noventa, la camiseta del conjunto de Núñez ha sido el lienzo perfecto para que los delanteros más desequilibrantes del fútbol sudamericano desplieguen todo su arte. La exigencia del hincha millonario no es para cualquiera.

En el Estadio Monumental no alcanza con correr o gritar los goles; se requiere distinción, carácter y esa sensibilidad técnica que históricamente identificó al paladar negro de la institución.

Y fue precisamente allí donde la estirpe colombiana encontró su lugar en el mundo, regalando noches memorables de Copa Libertadores, vueltas olímpicas inolvidables y festejos que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva del hincha.

En lo más alto de este listado histórico aparece la figura icónica de Juan Pablo Ángel, el pionero que abrió de par en par las puertas del éxito para sus compatriotas. Llegado desde Atlético Nacional a principios de 1998, el atacante medellinense conformó junto a Pablo Aimar, Javier Saviola y Ariel Ortega una de las delanteras más temibles y estéticas que se recuerden en el fútbol argentino: los célebres Cuatro Fantásticos.

Con su cabezazo letal, su frialdad dentro del área y una pegada privileged, Ángel gritó sesenta y dos goles en más de ciento treinta partidos, marcando un estándar altísimo para todos los que vendrían después. Durante décadas, esa marca parecía inalcanzable, hasta que el ciclo dorado de Marcelo Gallardo cambió los parámetros de la historia moderna del club. En ese contexto de exigencia máxima emergió Rafael Santos Borré, un delantero que entendió como pocos el espíritu combativo que demandaba el entrenador más ganador de la institución.

El nacido en Barranquilla no solo igualó y superó la línea de rendimiento de sus antecesores con sus cincuenta y cinco anotaciones, sino que se convirtió en el máximo goleador de toda la era Gallardo, siendo una pieza fundamental para la obtención de la histórica Copa Libertadores de 2018 y alcanzando finales continentales consecutivas gracias a su presión asfixiante y su instinto dentro del área chica.

Sin embargo, la tabla de posiciones entre los goleadores colombianos no se detuvo en el tiempo. La llegada de Miguel Ángel Borja devolvió a la tribuna del Monumental esa jerarquía pura de área que tanto se extrañaba. Con su característico festejo del colibrí y una efectividad asombrosa desde su arribo, el atacante cordobés comenzó a escalar posiciones a un ritmo arrollador a fuerza de dobles, tripletas y definiciones quirúrgicas, demostrando que la potencia y el olfato de gol cafetero siguen tan vigentes como en el primer día.

Talentos de exportación y la categoría intacta del potrero cafetero

Un escalón más abajo en esta prestigiosa nómina aparece el nombre de Radamel Falcao García, cuya historia en River representa la cuna de un monstruo del fútbol mundial. El Tigre desembarcó muy joven en las divisiones inferiores del club y explotó en Primera División exhibiendo un repertorio único de recursos: remates acrobáticos, un salto extraordinario que desafiaba la gravedad y un coraje a prueba de batallas difíciles.

A lo largo de su paso por Núñez, Falcao celebró cuarenta y cinco goles antes de dar el salto al continente europeo, donde se consolidaría como uno de los mejores centrodelanteros del planeta.

Para cerrar este grupo de élite resulta imposible no mencionar a Teófilo Gutiérrez, un jugador impredecible que conquistó al hincha tanto por su talento como por su personalidad desenfadada. Con veintiocho conquistas en su haber, Teo no fue solo un finalizador de jugadas, sino un generador de juego formidable que le dio a River una frescura conceptual decisiva para conquistar la Copa Sudamericana 2014 y sentar las bases de la gesta de la Libertadores 2015.

Su categoría para jugar de espaldas y filtrar pases entre líneas dejó una huella imborrable que trasciende las meras estadísticas. Otros nombres como Juan Fernando Quintero, autor del gol más importante en la historia del club en Madrid, o históricos defensores de la talla de Mario Alberto Yepes también sumaron su aporte en la red, pero el legado de los grandes artilleros sigue siendo el verdadero motor que alimenta esta alianza inquebrantable entre Colombia y la banda roja.