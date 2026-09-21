Mala noticia para River: Thiago Almada se desgarró y estará al menos tres semanas afuera

El mediocampista sufrió una lesión de grado 1 en el cuádriceps izquierdo y quedó descartado para la próxima fecha FIFA con la Selección Argentina. Su presencia en la reanudación del Clausura está en duda.

River recibió una mala noticia después de la derrota ante Huracán. Los estudios médicos confirmaron que Thiago Almada sufrió un desgarro de grado 1 en el cuádriceps izquierdo y deberá permanecer fuera de las canchas durante al menos tres semanas. La lesión obliga al mediocampista a iniciar un proceso de recuperación que también lo dejará al margen de los próximos compromisos de la Selección Argentina.

Almada había podido jugar apenas unos minutos frente al Globo antes de sentir la molestia y pedir el cambio. El diagnóstico terminó confirmando el escenario que River esperaba evitar y ahora el futbolista deberá atravesar distintas etapas de rehabilitación antes de volver a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

Al menos tres semanas de recuperación El plazo estimado inicialmente es de tres semanas, aunque el regreso dependerá de cómo evolucione la zona afectada. Al tratarse de una lesión muscular, el cuerpo técnico buscará evitar una vuelta apresurada que pueda derivar en una recaída, por lo que Almada deberá completar primero la rehabilitación y luego avanzar progresivamente con trabajos de campo.

La incógnita pasa ahora por saber si llegará en condiciones para la reanudación del Torneo Clausura. River tiene previsto volver a competir frente a Sarmiento de Junín, aunque el calendario podría sufrir modificaciones, por lo que su presencia dependerá tanto de los tiempos de recuperación como de la programación definitiva.

También se pierde la fecha FIFA con Argentina La lesión no afecta únicamente a River. Almada había sido convocado por Lionel Scaloni para los próximos compromisos de la Selección Argentina, pero el desgarro lo deja afuera de esa ventana internacional y obliga al cuerpo técnico albiceleste a prescindir de uno de los futbolistas que aparecía dentro de la planificación inmediata.