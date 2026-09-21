El Zonda vivirá una fiesta tuerca: vuelve el TC2000 con el homenaje a Henry Martín

TC2000, Top Race y Fiat Competizione tendrán a pilotos locales: Fabián Flaqué en Top Race y tres sanjuaninos en la Copa Desafío de la Fiat Competizione.

Espectáculo. El Zonda se prepara para un fin de semana apasionante con la presentación del TC 2000 y el regreso de Henry Martin.

El rugir de los motores volverá a hacer vibrar la mítica quebrada sanjuanina este 26 y 27 de septiembre , cuando el Autódromo El Zonda - Eduardo Copello sea la sede de una jornada inolvidable para el automovilismo nacional.

El plato fuerte del fin de semana será la disputa de la octava fecha del 47º Campeonato Argentino de TC2000, que tendrá un tinte sumamente emotivo: el homenaje a Henry Martín . El ídolo sanjuanino se reencontrará con su gente al ponerse al volante de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport.

Pero la fiesta tuerca local no terminará allí. En la octava fecha del 32º Campeonato de Top Race —categoría que visita por 14ª vez este escenario—, el experimentado Fabián Flaqué dirá presente al mando de un FIAT Cronos del Octanos Competición. Por su parte, la Fiat Competizione disputará su 6ª fecha del año con la "Copa Desafío El Zonda" en juego y con tres representantes locales que buscarán el triunfo ante el aliento de las tribunas: Nicolás Peralta, Gabriel Da Rold y Joaquín Naranjo .

LA CARTELERA • TC2000 : La actividad arrancará el sábado con el Shakedown y dos tandas de Prácticas Oficiales durante la mañana y el mediodía, para dar paso por la tarde a la Clasificación (Q1 y Q2). El domingo, tras el Warm-up y el tradicional Grid Show en la grilla de partida, se correrá la Gran Final a 35 minutos más una vuelta, culminando con la ceremonia de podio.

• Top Race : El sábado incluirá pruebas para pilotos autorizados, dos prácticas oficiales y una clasificación con formato eliminatorio (Q1 y Q2). El domingo arrancará con el Warm-Up y cerrará con la Carrera Final pautada a 25 minutos más una vuelta.