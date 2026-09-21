Cuarta medalla sanjuanina en los ODESUR: Rubén Ramos ganó el bronce en ciclismo

El sanjuanino integró la cuaterna argentina que terminó tercera en persecución por equipos en Rafaela. Es la cuarta presea para San Juan en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026.

San Juan sumó una nueva medalla en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026. Esta vez fue el turno de Rubén Ramos Meglioli, quien consiguió la medalla de bronce en la prueba de persecución por equipos de ciclismo en pista, disputada ayer por la tarde en Rafaela.

El sanjuanino formó parte de la cuaterna argentina junto a Marcos Méndez, Santiago Gruñeiro y Tomás Moyano. En la definición por el tercer puesto, el equipo nacional se impuso ante Venezuela y consiguió subir al podio.

La jornada también tuvo participación sanjuanina en la rama femenina. Maribel Aguirre quedó a las puertas de la medalla de bronce en la misma especialidad. La cuaterna argentina perdió ante Venezuela por apenas seis segundos y finalizó en el cuarto lugar.

Con el bronce de Ramos Meglioli, San Juan ya acumula cuatro medallas en los ODESUR Santa Fe 2026. La cosecha había comenzado con Delfina Dibella, bronce en la contrarreloj individual, y continuó con el oro de Mateo Kalejman, también en contrarreloj, y la plata de Gonzalo “Chalo” Molina en bicicross.