    • 21 de septiembre de 2026 - 07:18

    Entradas para ver a la Selección y la despedida de Messi: precios y cuándo salen a la venta

    La AFA confirmó los valores y el cronograma para los tres amistosos que Argentina jugará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último será el partido despedida de Lionel Messi.

    Lionel Messi.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina volverá a jugar ante su público después del Mundial 2026 con una serie de tres amistosos. El primero será frente a Bolivia, el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentará en el Monumental ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y Benín, el martes 6 de octubre. Este último encuentro marcará la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

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    Cuánto cuestan las entradas para Argentina-Bolivia

    Los tickets para el encuentro en Córdoba comenzarán a venderse este lunes 21 de septiembre desde las 14, exclusivamente de manera online a través de Deportick.

    Los precios establecidos son:

    • Popular: $90.000.
    • Menor a popular (3 a 10 años): $25.000.
    • Platea Gasparini: $140.000.
    • Platea Ardiles: $170.000.

    Los menores de 3 años no abonan entrada. A partir de esa edad, deben adquirir la localidad correspondiente.

    Los precios para ver a Messi en el Monumental

    Para los partidos ante Burkina Faso y Benín, la venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, también únicamente a través de Deportick.

    Los valores serán:

    • Popular: $90.000.
    • Menor a popular (3 a 10 años): $29.000.
    • Platea alta Sívori y Centenario: $180.000.
    • Platea media Sívori y Centenario: $320.000.
    • Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000.
    • Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000.
    • Platea media San Martín y Belgrano: $480.000.

    La localidad más cara será, de esta manera, la platea media San Martín y Belgrano, con un valor de $480.000.

    Cuándo será la despedida de Messi

    El partido entre Argentina y Benín se disputará el 6 de octubre en el Monumental y será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección, de acuerdo con lo anunciado para esta serie de amistosos. La AFA informó que el capitán se sumará exclusivamente para este último encuentro, junto con Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.

    Además, habrá una diferencia importante entre los tres partidos: los encuentros ante Bolivia y Burkina Faso tendrán el aforo reducido al 50% por sanciones de FIFA, mientras que el partido ante Benín podrá disputarse con la capacidad completa del estadio.

    Dónde comprar las entradas

    La venta será exclusivamente online a través de Deportick. No se habilitarán puntos de venta físicos para ninguno de los tres amistosos. Para las personas con discapacidad, la AFA indicó que deberán gestionar su ingreso durante la venta general y retirar previamente la entrada correspondiente.

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